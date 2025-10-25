október 25., szombat

Gyász

40 perce

Gyertyagyújtással emlékezett meg a Pick Szeged 95 évesen elhunyt alapítójáról – galériával

Címkék#Pick Szeged#Bérczi Mihály#Pick Aréna

Alapítóját gyászolja a hatvannégy éve alapított klub. 95 évesen hunyt el az OTP Bank-Pick Szeged jogelődjének, a Szegedi Előrének az alapítója, Bérczi Mihály. A klub az ő emlékére szervezett gyertyagyújtást a Pick Aréna főbejáratához szombat estére.

Becsei Dávid
Bérczi Mihály alapító emlékének adóztak az OTP Bank-Pick Szeged játékosai.

Fotó: Gémes Sándor

A győzelmektől mindig oly’ hangos Pick Aréna főbejáratának környékére ezúttal csönd költözött. Alapítóját gyászolja a Pick Szeged, Bérczi Mihály 95 esztendős korában elhunyt. A kékek megható videóval búcsúztak a Szegedi Előre alapítójától pénteken, míg szombaton este a Bika-szobor szomszédságába szerveztek gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést Misi bácsi emlékére. A játékosok, a szakmai stáb és a szurkolók emlékeztek meg az alapítóról, aki nélkül nem lehet azon a szinten a szegedi férfi kézilabda, amelyen jelenleg tart.

A Pick Szeged játékosai és szurkolói gyertyagyújtással emlékeztek meg Bérczi Mihályról.
A Pick Szeged játékosai mellett rengeteg szurkoló is gyertyagyújtással emlékezett meg Bérczi Mihályról.
Fotó: Gémes Sándor

A Pick Aréna két csarnoka a két alapító nevét viseli. Az akadémiai csarnok névadója Ludányi Márton, Marci bácsi 2018 augusztusában távozott az élők sorából. A 8300 férőhelyes csarnok pedig Bérczi Mihályt nevét viseli a 2021. december 9-i kapunyitás óta.

Bérczi Mihály emlékére gyújtottak gyertyát

Fotók: Gémes Sándor

Szünet előtt még bajnokit játszik a Pick Szeged

Az OTP Bank-Pick Szeged több játékosa hétfőn elutazik a válogatotthoz, vasárnap 18 órától viszont még Balatonfüreden vár a csapatra bajnoki mérkőzés. A találkozót az M4 Sport+ élőben közvetíti.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

