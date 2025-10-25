Gyertyagyújtással emlékezett meg a Pick Szeged 95 évesen elhunyt alapítójáról – galériával

A győzelmektől mindig oly’ hangos Pick Aréna főbejáratának környékére ezúttal csönd költözött. Alapítóját gyászolja a Pick Szeged, Bérczi Mihály 95 esztendős korában elhunyt. A kékek megható videóval búcsúztak a Szegedi Előre alapítójától pénteken, míg szombaton este a Bika-szobor szomszédságába szerveztek gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést Misi bácsi emlékére. A játékosok, a szakmai stáb és a szurkolók emlékeztek meg az alapítóról, aki nélkül nem lehet azon a szinten a szegedi férfi kézilabda, amelyen jelenleg tart.

A Pick Szeged játékosai mellett rengeteg szurkoló is gyertyagyújtással emlékezett meg Bérczi Mihályról.

Fotó: Gémes Sándor

A Pick Aréna két csarnoka a két alapító nevét viseli. Az akadémiai csarnok névadója Ludányi Márton, Marci bácsi 2018 augusztusában távozott az élők sorából. A 8300 férőhelyes csarnok pedig Bérczi Mihályt nevét viseli a 2021. december 9-i kapunyitás óta.