1 órája
Gyertyagyújtással emlékezett meg a Pick Szeged 95 évesen elhunyt alapítójáról – galériával
Alapítóját gyászolja a hatvannégy éve alapított klub. 95 évesen hunyt el az OTP Bank-Pick Szeged jogelődjének, a Szegedi Előrének az alapítója, Bérczi Mihály. A klub az ő emlékére szervezett gyertyagyújtást a Pick Aréna főbejáratához szombat estére.
Bérczi Mihály alapító emlékének adóztak az OTP Bank-Pick Szeged játékosai.
Fotó: Gémes Sándor
A győzelmektől mindig oly’ hangos Pick Aréna főbejáratának környékére ezúttal csönd költözött. Alapítóját gyászolja a Pick Szeged, Bérczi Mihály 95 esztendős korában elhunyt. A kékek megható videóval búcsúztak a Szegedi Előre alapítójától pénteken, míg szombaton este a Bika-szobor szomszédságába szerveztek gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést Misi bácsi emlékére. A játékosok, a szakmai stáb és a szurkolók emlékeztek meg az alapítóról, aki nélkül nem lehet azon a szinten a szegedi férfi kézilabda, amelyen jelenleg tart.
A Pick Aréna két csarnoka a két alapító nevét viseli. Az akadémiai csarnok névadója Ludányi Márton, Marci bácsi 2018 augusztusában távozott az élők sorából. A 8300 férőhelyes csarnok pedig Bérczi Mihályt nevét viseli a 2021. december 9-i kapunyitás óta.
Bérczi Mihály emlékére gyújtottak gyertyátFotók: Gémes Sándor
