október 31., péntek

Farkas névnap

15°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

2 órája

Hazája bajnokcsapatával folytathat tárgyalást a Pick Szeged átlövője

Címkék#Pick Szeged#RD Slovan#Borut Mackovsek

Janus Smárason után újabb esetleges távozó neve merült fel a zuhanyhíradóban. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának szlovén válogatott balátlövője, Borut Mackovsek állítólag a szlovén bajnoki címvédő Slovan együttesével tárgyal.

Becsei Dávid

Felpörgőben az átigazolási piac, bejelentések mellett egyre több meg nem erősített sajtóhír lát napvilágot. A Handballia legfrissebb információi szerint – amelyek Magyarországról származnak – az RD Slovan nagy kívánsága megszerezni Borut Mackovsek játékjogát. A 33 éves balátlövő szerződése 2026 nyarán jár le a Pick Szeged együttesével. Az Instagram-oldal információi szerint Mackovsek már tárgyalásokat folytat a szlovén bajnoki címvédővel.

Borut Mackovsek a Pick Szeged játékosa a labdával.
Az OTP Bank-Pick Szeged balátlövője, Borut Mackovsek a hírek szerint a szlovén bajnoki címvédő RD Slovannal folytat tárgyalásokat.
Fotó: Karnok Csaba

Mackovsek Slovanba igazolását döntően befolyásolhatja a csapat vezetőedzőjének, Uros Zormannak a jövője is. A játékosként négyszeres Bajnokok Ligája-győztes 45 éves szakember ugyanis élénken érdeklődik állítólag a Kielce kispadja iránt, amely egyes értesülések szerint már messze nem olyan stabil Talant Dujshebaev alatt, mint néhány esztendővel korábban.

A Pick Szeged balátlövőjével tárgyalhatnak

A Handballia szerint amennyiben Zorman távozik Kielcébe, akkor a Slovan játékoskeretének a teljes átalakulása várható a 2026–2027-es idényre. Az már biztos, hogy a horvát válogatott balátlövő, Leon Ljevar távozik a csapattól, a 33 éves Borut Mackovsek pedig megfelelően pótolhatná, amennyiben úgy dönt, eligazol Szegedről.

Az OTP Bank-Pick Szeged eddig egy érkezőt jelentett be Lukas Sandell személyében, de Imanol Garciandia távozása is biztos már. Janus Smárason eligazolásáról még nem született hivatalos bejelentés, de szerdán Barcelonában videózták le.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu