Hazája bajnokcsapatával folytathat tárgyalást a Pick Szeged átlövője

Felpörgőben az átigazolási piac, bejelentések mellett egyre több meg nem erősített sajtóhír lát napvilágot. A Handballia legfrissebb információi szerint – amelyek Magyarországról származnak – az RD Slovan nagy kívánsága megszerezni Borut Mackovsek játékjogát. A 33 éves balátlövő szerződése 2026 nyarán jár le a Pick Szeged együttesével. Az Instagram-oldal információi szerint Mackovsek már tárgyalásokat folytat a szlovén bajnoki címvédővel.

Az OTP Bank-Pick Szeged balátlövője, Borut Mackovsek a hírek szerint a szlovén bajnoki címvédő RD Slovannal folytat tárgyalásokat.

Fotó: Karnok Csaba

Mackovsek Slovanba igazolását döntően befolyásolhatja a csapat vezetőedzőjének, Uros Zormannak a jövője is. A játékosként négyszeres Bajnokok Ligája-győztes 45 éves szakember ugyanis élénken érdeklődik állítólag a Kielce kispadja iránt, amely egyes értesülések szerint már messze nem olyan stabil Talant Dujshebaev alatt, mint néhány esztendővel korábban.

A Pick Szeged balátlövőjével tárgyalhatnak

A Handballia szerint amennyiben Zorman távozik Kielcébe, akkor a Slovan játékoskeretének a teljes átalakulása várható a 2026–2027-es idényre. Az már biztos, hogy a horvát válogatott balátlövő, Leon Ljevar távozik a csapattól, a 33 éves Borut Mackovsek pedig megfelelően pótolhatná, amennyiben úgy dönt, eligazol Szegedről.

Az OTP Bank-Pick Szeged eddig egy érkezőt jelentett be Lukas Sandell személyében, de Imanol Garciandia távozása is biztos már. Janus Smárason eligazolásáról még nem született hivatalos bejelentés, de szerdán Barcelonában videózták le.