Férfi kézilabda

1 órája

Erőteljes reváns fűtheti a Pick Szeged játékosait a Csurgó ellen

Címkék#OTP Bank-Pick Szeged#Fazekas Máté#férfi kézilabda#pick szeged#Csurgó

Két héttel csurgói pontvesztésük után máris visszavághatnak hazai környezetben Bodó Richárdék. Az OTP Bank-Pick Szeged a férfi kézilabda NB I. hatodik fordulójából rendezett mérkőzésen fogadja szombaton 17.45-től (élő: M4 Sport+) a Csurgói KK együttesét.

Becsei Dávid

Bár 34–30-as vereséget szenvedett az OTP Bank-Pick Szeged a címvédő Magdeburg ellen itthon a Bajnokok Ligájában, így sem lehet feltétlenül elégedetlen Michael Apelgren. Egy hónap után ugyanis visszakerült a meccskeretbe sérülése után Lazar Kukics, míg a meccs hajrájában az előző héten szerződtetett Fazekas Máté is bátor, jó játékkal mutatkozott be kék mezben. A Győrből igazolt irányító-átlövő mellett a jobbátlövő Járó Kristóf is debütált az elit sorozatban.

Bánhidi Bence, a Pick Szeged játékosa a Magdeburg ellen.
Bánhidi Bence nagyot küzdött a Pick Szeged–Magdeburg BL-mérkőzésen.
Fotó: Karnok Csaba

Szerdán 18.45-től a horvát fővárosban folytatja a BL-ben a Szeged, előtte viszont egy fontos hazai bajnoki ékelődik be a programba. Azt a Csurgói KK-t látják vendégül Bánhidi Bencéék a férfi kézilabda NB I. hatodik fordulójában, amellyel két héttel korábban nagy meglepetésre 25–25-ös döntetlent játszottak idegenben. Jót tett az addig nyeretlen somogyiaknak a bravúros pontszerzés, ugyanis azóta a CYEB-Budakalász ellen az első győzelmüket is megszerezték 34–28-as sikerükkel.

Erős ellenfél a Csurgó

– Hatalmas élmény volt a világ egyik legnagyobb klubja ellen bemutatkozni a Bajnokok Ligájában. Amiatt viszont csalódott vagyok, hogy nem sikerült itthon tartani a két pontot – jegyezte meg debütálása kapcsán a klub közösségi oldalán Fazekas Máté. – Egy nagyon erős ellenfél a Csurgó, sokat egy-egyeznek és gyorsan viszik fel a labdát, de ha ezt megállítjuk és a védekezésünk rendben lesz, akkor nem lehet probléma, hogy itthon tartsuk a két pontot – mondta el a szombat esti ellenfélről.

Szegediek a legjobbak között

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája 5. fordulójának álomcsapatába jobbszélsőként bekerült Mario Sostaric. A csapatot az a Luka Zvizej állította össze, aki 2007 és 2010 között a Pick Szegedet erősítette. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) szakírói szerint a forduló ötödik legszebb védését Tobias Thulin mutatta be, míg a negyedik legszebb gólt Lazar Kukics lőtte.

A Pick Szeged–Magdeburg összefoglalója:

