Tatabánya után Csurgón sem tudott nyerni a Pick Szeged

Becsületbeli ügynek számíthatott az OTP Bank-Pick Szeged számára, hogy nyerjen Csurgón a férfi kézilabda NB I.-ben, miután vasárnap 34–30-ra kikapott Tatabányán. Lazar Kukics és Magnus Abelvik Röd játékára továbbra sem számíthatott Michael Apelgren vezetőedző, valamint a Tatabánya elleni hajrában térdszalag-szakadást szenvedett Janus Smárason sem lehetett ott a pályán. Visszatért viszont a Plock ellen megsérült Bodó Richárd, egyelőre viszont a lövőformája nem volt a tökéletes.

Mario Sostaric hétméteresből mentett pontot a Pick Szegednek Csurgón.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Szinte az egész első játékrész során a Pick Szeged vezetett, az előnyt viszont nem sikerült megszilárdítania. Egy alkalommal, a 15. percben kettővel jártak előrébb a vendégek (4–6), ezen kívül viszont a döntetlen és az egygólos szegedi vezetés között “hintázott” az eredményjelző. A szünetben viszont 11–10-nél már a hazaiak jártak előrébb.

Nem teljesített jól támadásban a Pick Szeged

Mikler jó formája Csurgón is kitartott, ez viszont önmagában kevésnek bizonyult a győzelemhez. A másik oldalon Rok Zaponsek sem védett rosszul, míg a hajrára érkező Tobias Thulin is megfogott tíz labdából négyet. A szegedi támadások viszont nem működtek olajozottan. A hazaiak határozott védekezése “nem ízlett” a belső posztokon szűk rotációval játszó Picknek, miközben Frimmel kettő, Sostaric pedig egy hétméterest hagyott ki.

Az 52. percre úgy tűnt, túlléphet saját árnyékán a Szeged és bebiztosíthatja a győzelmet. Ekkor 20–23 állt az eredményjelzőn, de az 57. minutumban Brajovics egyenlített, 24–24. A lelkesen küzdő hazaiak a vezetést is visszavették, időkérés után a kétgólos különbségért támadtak, de Thulin védett. Hét másodperccel a vége előtt Sostaric mentett pontot a Szegednek büntetőből.

Ezzel a Csurgó ötödik idei bajnokiján megszerezte második pontját, míg a Szeged hatodik mérkőzésén a harmadik pontját hullajtotta el.

A mérkőzés visszanézhető: