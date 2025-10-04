október 5., vasárnap

Férfi kézilabda

17 órája

Michael Apelgren: Ez így nem mehet tovább

Vereséggel felérő döntetlent játszottak mentálisan. A Bajnokok Ligájában hiába rajtolt jól az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, a magyar bajnokságban már második meccsén veszített pontot. Tatabányán kikapott, most pedig Csurgón játszott döntetlent Michael Apelgren együttese. A svéd szakember mérkőzés utáni értékelésében arról beszélt, nem megfelelően menedzselte csapatát.

Becsei Dávid
Michael Apelgren: Ez így nem mehet tovább

Michael Apelgren a saját felelősségét is szóba hozta a csurgói döntetlen után.

Fotó: Gémes Sándor

Sorozatban a második mérkőzésén nem tudott győzni az OTP Bank-Pick Szeged a férfi kézilabda NB I.-ben. A tatabányai vereség után Csurgón döntetlent játszottak a kékek. A mérkőzést követően Michael Apelgren saját felelősségéről is szót ejtett, míg Bodó Richárd a szűk játékoskeretre és a heti két mérkőzés okozta terhelésre hívta fel a figyelmet. A 25–25-ös végeredménnyel a hazaiak második pontjukat szerezték meg idén, korábban a NEKA-val is ikszeltek otthon.

Bánhidi Bence,az OTP Bank-Pick Szeged beállója a Csurgó ellen.
Csurgón játszott döntetlent a Pick Szeged.
Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője: – Gratulálok a Csurgónak a pontszerzéshez. Az előző idényben sem tudtunk itt nyerni. Az én felelősségem, lehet, hogy nem a megfelelően menedzseltem most én sem a csapatot. A Bajnokok Ligájában a hat megszerezhető pontból négyet begyűjtöttünk, a bajnokságban viszont hármat is elhullajtottunk, így vannak problémáink, a jövőben ez így nem mehet tovább.

Alem Toszkics, a Csurgói KK vezetőedzője: – Nagyon rosszul kezdtünk a bajnokságban. Tudtam, hogy van minőség a csapatban és ez előbb vagy utóbb kijön. Sajnálom, hogy az utolsó pillanatokban elvesztettünk egy pontot a Szeged ellen, de ilyen a kézilabda. Örülök, hogy hitt magában a csapatom és végig küzdött, ez a pontszerzés egy olyan útra állíthat bennünket, ami sikeres jövő vetíthet előre. Sok sikert kívánok a Pick Szegednek.

Bodó Richárd, az OTP Bank-Pick Szeged játékosa: – Gratulálok a Csurgónak a pontszerzéshez. Mindenki tudja, hogy milyen problémákkal küzdünk, de ez nem csak az edzőink felelőssége. Ez a két edző nem érdemli meg azt, amit mi a pályán nyújtunk. Le a kalappal azok előtt, akik a PSG-t legyőzték. Sajnos kijött rajtunk a heti két meccses terhelés. Nem a kifogásokat keresem, de három hét után játszottam először, és nem tudtam úgy segíteni, ahogy szerettem volna, többet hibáztam, mint kellett volna. Remélem, hogy hamarosan visszatérnek a sérültek. Ennél többre lesz szükség mindenkitől a jövőben.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyedik fordulójában csütörtökön 20.45-től Barcelonában lép pályára az OTP Bank-Pick Szeged.

Csurgó–OTP Bank-Pick Szeged 25–25 (11–10)

Férfi kézilabda NB I., 19. forduló. Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 850 néző. Vezette: Horváth P., Marton.
Csurgó: Zaponsek – Szűcs 2/1, Brajovic 3, Kiss B. 3, Rotim 1, Herceg, Bozsó 2. Csere: Váczi D. (kapus), Vasvári, D. Alilovic 3/2, Pipp 2, Németh B. 2, Gábor M. 7. Vezetőedző: Alem Toszkics.
OTP Bank-Pick Szeged: Mikler – Sostaric 4/2, Garciandia 3, Toto, Mackovsek 1, Frimmel 6, Gottfridsson 4. Csere: Thulin (kapus), Bánhidi 4, Lukács K., Szilágyi 1, Bodó 2, Kalaras, Jelinic. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Hétméteres: 4/3 ill. 5/2. 
Kiállítás: 2, ill. 4 perc.

A mérkőzés visszanézhető:

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

