Michael Apelgren: Ez így nem mehet tovább

Sorozatban a második mérkőzésén nem tudott győzni az OTP Bank-Pick Szeged a férfi kézilabda NB I.-ben. A tatabányai vereség után Csurgón döntetlent játszottak a kékek. A mérkőzést követően Michael Apelgren saját felelősségéről is szót ejtett, míg Bodó Richárd a szűk játékoskeretre és a heti két mérkőzés okozta terhelésre hívta fel a figyelmet. A 25–25-ös végeredménnyel a hazaiak második pontjukat szerezték meg idén, korábban a NEKA-val is ikszeltek otthon.

Csurgón játszott döntetlent a Pick Szeged.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője: – Gratulálok a Csurgónak a pontszerzéshez. Az előző idényben sem tudtunk itt nyerni. Az én felelősségem, lehet, hogy nem a megfelelően menedzseltem most én sem a csapatot. A Bajnokok Ligájában a hat megszerezhető pontból négyet begyűjtöttünk, a bajnokságban viszont hármat is elhullajtottunk, így vannak problémáink, a jövőben ez így nem mehet tovább.

Alem Toszkics, a Csurgói KK vezetőedzője: – Nagyon rosszul kezdtünk a bajnokságban. Tudtam, hogy van minőség a csapatban és ez előbb vagy utóbb kijön. Sajnálom, hogy az utolsó pillanatokban elvesztettünk egy pontot a Szeged ellen, de ilyen a kézilabda. Örülök, hogy hitt magában a csapatom és végig küzdött, ez a pontszerzés egy olyan útra állíthat bennünket, ami sikeres jövő vetíthet előre. Sok sikert kívánok a Pick Szegednek.

Bodó Richárd, az OTP Bank-Pick Szeged játékosa: – Gratulálok a Csurgónak a pontszerzéshez. Mindenki tudja, hogy milyen problémákkal küzdünk, de ez nem csak az edzőink felelőssége. Ez a két edző nem érdemli meg azt, amit mi a pályán nyújtunk. Le a kalappal azok előtt, akik a PSG-t legyőzték. Sajnos kijött rajtunk a heti két meccses terhelés. Nem a kifogásokat keresem, de három hét után játszottam először, és nem tudtam úgy segíteni, ahogy szerettem volna, többet hibáztam, mint kellett volna. Remélem, hogy hamarosan visszatérnek a sérültek. Ennél többre lesz szükség mindenkitől a jövőben.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyedik fordulójában csütörtökön 20.45-től Barcelonában lép pályára az OTP Bank-Pick Szeged.