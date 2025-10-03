Tatabánya után újabb mumushoz utazik a Pick Szeged

Tatabányai 34–30-as veresége óta Csurgón lép először pályára az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Ezek a somogyi túrák már a távolság miatt is nehezebbek a legtöbb magyar bajnokinál a Tisza-partiak számára, de az elmúlt öt évben kétszer is kikaptak a csurgóiaktól a kékek.

A tatabányai vereség után még egy már nem fér bele az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának.

Fotó: Karnok Csaba

A Csurgói KK 2020 novemberében 33–30-ra nyert – éppen a jelenlegi edzővel, Toszkiccsal a kispadon – az újszegedi sportcsarnokban a Pick Szeged ellen, míg a 2024–2025-ös idényben 32–27-re győzött a somogyi csapat Szegedhez ezer szállal kötődő vezetőedzővel, Vladan Maticcsal a kispadon.

Még nyeretlen a Pick Szeged szombati ellenfele

A jelenlegi szezonban viszont egyelőre árnyéka önmagának a CSKK a bajnokságban. Győrben 32–27-re, Szigetszentmiklóson pedig 32–28-ra kaptak ki, míg a Tatabánya 34–30-ra nyert Csurgón, míg a NEKA-val otthon játszottak 27–27-es döntetlent. A Magyar Kupa harmadik fordulójában viszont fontos sikert arattak kedden Dabason (28–33), így várhatják a negyedik forduló sorsolását. A címvédő One Veszprém HC és az OTP Bank-Pick Szeged kiemeltként csak az ötödik körben, a legjobb nyolc között csatlakozik a küzdelmekbe.

Ismerősök Csurgón

A Csurgó vezetőedzője Alem Toszkics, akivel az előző szezont a hetedik helyen zárták huszonöt pontot gyűjtve. A játékoskeret viszont kicserélődött, nyolcan érkeztek és kilencen távoztak. Szegedről kölcsönben tölti a somogyiaknál ezt a szezont a jobbszélső Szűcs Balázs, de egy másik ismerős, Vladimir Vranjes is őket erősíti. A bosnyák válogatott beálló 2013 és 2016 játszott a Pick Szegedben, Csurgóra a német Wetzlartól igazolt ezen a nyáron.

Meghatározó emberek távoztak

A távozók listájára több meghatározó játékosuk is felkerült. A házi gólkirály jobbszélső, a 101 gólos Tufegdzic Zágrábba írt alá, míg Papp Tamás Tatabányára, Szeitl Erik Rennes-be, Tóth Péter pedig a Ferencvárosba igazolt. Nem csurgói mezt visel már David Mazurek, Füstös Ádám, Holló Balázs, Marko Majstorovic és Matevz Zagar sem.

Alilovic gólveszélyes

A férfi kézilabda NB I. második legeredményesebb góllövője a Csurgó idén nyáron szerződtetett irányítója, Domagoj Alilovic, aki a szerb Metaloplasztika Szabácstól érkezett. Matko Rotimot Komlóról, Váczi Dánielt Budakalászról csábították el, míg visszatért a CSKK-hoz a szlovén kapus, Rok Zaponsek a bajnok Slovantól.