október 3., péntek

Helga névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda NB I.

4 órája

Tatabánya után újabb mumushoz utazik a Pick Szeged

Címkék#Pick Szeged#csurgói kk#férfi kézilabda

Az elmúlt öt esztendő egyik legnagyobb mumusa lesz az ellenfél. Nagyjából négyszáz kilométeres túra vár ezen a hétvégén az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatára. Ez a leghosszabb utazás, ami a magyar bajnokságot illeti, szombaton 17 órától a Csurgói KK otthonában lépnek pályára Mikler Rolandék.

Becsei Dávid

Tatabányai 34–30-as veresége óta Csurgón lép először pályára az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Ezek a somogyi túrák már a távolság miatt is nehezebbek a legtöbb magyar bajnokinál a Tisza-partiak számára, de az elmúlt öt évben kétszer is kikaptak a csurgóiaktól a kékek.

Csurgóra utazik a Pick Szeged.
A tatabányai vereség után még egy már nem fér bele az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának.
Fotó: Karnok Csaba

A Csurgói KK 2020 novemberében 33–30-ra nyert – éppen a jelenlegi edzővel, Toszkiccsal a kispadon – az újszegedi sportcsarnokban a Pick Szeged ellen, míg a 2024–2025-ös idényben 32–27-re győzött a somogyi csapat Szegedhez ezer szállal kötődő vezetőedzővel, Vladan Maticcsal a kispadon. 

Még nyeretlen a Pick Szeged szombati ellenfele

A jelenlegi szezonban viszont egyelőre árnyéka önmagának a CSKK a bajnokságban. Győrben 32–27-re, Szigetszentmiklóson pedig 32–28-ra kaptak ki, míg a Tatabánya 34–30-ra nyert Csurgón, míg a NEKA-val otthon játszottak 27–27-es döntetlent. A Magyar Kupa harmadik fordulójában viszont fontos sikert arattak kedden Dabason (28–33), így várhatják a negyedik forduló sorsolását. A címvédő One Veszprém HC és az OTP Bank-Pick Szeged kiemeltként csak az ötödik körben, a legjobb nyolc között csatlakozik a küzdelmekbe.

Ismerősök Csurgón

A Csurgó vezetőedzője Alem Toszkics, akivel az előző szezont a hetedik helyen zárták huszonöt pontot gyűjtve. A játékoskeret viszont kicserélődött, nyolcan érkeztek és kilencen távoztak. Szegedről kölcsönben tölti a somogyiaknál ezt a szezont a jobbszélső Szűcs Balázs, de egy másik ismerős, Vladimir Vranjes is őket erősíti. A bosnyák válogatott beálló 2013 és 2016 játszott a Pick Szegedben, Csurgóra a német Wetzlartól igazolt ezen a nyáron.

Meghatározó emberek távoztak

A távozók listájára több meghatározó játékosuk is felkerült. A házi gólkirály jobbszélső, a 101 gólos Tufegdzic Zágrábba írt alá, míg Papp Tamás Tatabányára, Szeitl Erik Rennes-be, Tóth Péter pedig a Ferencvárosba igazolt. Nem csurgói mezt visel már David Mazurek, Füstös Ádám, Holló Balázs, Marko Majstorovic és Matevz Zagar sem.

Alilovic gólveszélyes

A férfi kézilabda NB I. második legeredményesebb góllövője a Csurgó idén nyáron szerződtetett irányítója, Domagoj Alilovic, aki a szerb Metaloplasztika Szabácstól érkezett. Matko Rotimot Komlóról, Váczi Dánielt Budakalászról csábították el, míg visszatért a CSKK-hoz a szlovén kapus, Rok Zaponsek a bajnok Slovantól.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu