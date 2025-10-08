Reagált a sérüléshullámra a Pick Szeged, fiatal irányító érkezett a csapathoz

Sok sérülttel küzd az OTP Bank-Pick Szeged, a gondot pedig csak tetézi, hogy irányító poszton két játékos, Lazar Kukics, valamint a Tatabánya elleni meccsen megsérülő Janus Smárason sem bevethető. A Tisza-partiak éppen ezért léptek az ügyben, és szerződtették a 19 éves irányítót, Fazekas Mátét, aki a Győrtől érkezik a szegediekhez. Mint azt a klub honlapján olvasható bejelentésből kiderül, Fazekas Mátéval 2027. június 30-ig szóló szerződést kötött a Pick Szeged.

Fazekas Máté a Pick Szeged új igazolása. Fotó: Nagy Gábor, MW

A Pick Szeged partnere volt a Győr

– Szeretnék egy jó hírt közölni: sikerült megegyeznünk az ETO–University Handball Team csapatával, és a továbbiakban az OTP Bank-PICK Szegedben folytatja pályafutását Fazekas Máté. A 19 éves irányítóval 2027. június 30-ig kötöttünk szerződést, bízunk benne, hogy minél hamarabb csatlakozik a keretünkhöz, és magára öltheti a kék mezt. Jelenleg két irányítónk, Janus Smárason és Lazar Kukics is sérült, mindketten a rehabilitációt végzik, ezért volt fontos, hogy ebben a helyzetben erre a posztra játékost igazoljunk. A Győr mindenben partner volt, a magyar férfi kézilabdázás érdekeit tartotta szem előtt, éppen ezért köszönet jár ezért a korrekt együttműködésért – mondta Kiss Bence cégvezető az igazolás kapcsán.

A 2006-ban született Fazekas Máté az előző NB I.-es szezonban 25 meccsen 34 alkalommal volt eredményes, idén pedig négy találkozón három gólt jegyzett az ETO színeiben. Tagja volt az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon bronzérmet nyert magyar korosztályos válogatottnak, ahogyan a tavaly bronzérmes ifjúsági Eb-n szereplő magyar csapatnak is, de már a felnőtt válogatott összetartásán is járt.

A Pick Szeged közleményében kitért rá, Fazekas Máté a csütörtöki, Barcelona elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen még nem lép pályára.