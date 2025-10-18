október 18., szombat

Férfi kézilabda

57 perce

Ismét megizzasztotta a Csurgó a Pick Szegedet

Idegenbeli döntetlen után hazai győzelem. Háromgólos sikerrel vágott vissza az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a Csurgó ellen. A vége 30–27 a Pick Arénában, Kukics lendületes játékkal folytatta visszatérését a csapatba sérülése után.

Becsei Dávid
Garciandia hat góllal zárt a Csurgó ellen.

Fotó: Karnok Csaba

A reváns vágya fűtötte a férfi kézilabda NB I. 6. fordulójából rendezett találkozón az OTP Bank-Pick Szeged játékosait. Két héttel korábban ugyanis a Csurgó vendégeként meglepetésre 25–25-ös döntetlent játszottak, így értékes pontot veszítettek el. A meccskeretből továbbra is hiányzott Janus Smárason és Magnus Abelvik Röd.

A Pick Szeged balszélsője Sebastian Frimmel.
Sebastian Frimmel öt gólt dobott a Pick Szeged harminc góljából.
Fotó: Karnok Csaba

Gólesővel indult a Pick Szeged Csurgó elleni hazai bajnokija, kettő perc és tizennégy másodperc után 3–2 állt a Pick Aréna eredményjelzőjén. A hetedik minutum elejétől 5–4-en “befagyott az eredményjelző”. Nem tudták kihasználni egymás hibáit a csapatok, a tizenkettedik perc végén Borut Mackovsek találata törte meg a gólcsendet.

Stabil szegedi előny

Toto és Rotim “akaszkodott” össze egy szegedi támadás során, a játékvezetők pedig salamoni döntési hozva mindkét játékost kiállították két percre. Közben Tobias Thulin több bravúrt is bemutatott, Garciandia olykor a kelleténél tovább dédelgette a labdát, de ígyis harcolt ki hétméterest, valamint dobott négy gólt is. Nagy előnyt nem épített ki a Szeged a szünetig, de magabiztosan vezetett 16–12-re.

Jól kezdte a második félidőt a Pick Szeged

Kukics lendületes játékával és góljaival, valamint Thulin védéseivel a 40. percben már 21–14-re vezetett a Pick Szeged a Csurgó ellen. Picit már zsebben érezhették a két pontot a hazaiak, Thulint Radvánszki váltotta a kapuban, de a koncentráció is csökkenni látszott. Kiss Bence, Gábor Marcell és Domagoj Alilovic vezérletével pillanatokon belül visszajött a meccsbe a Csurgó, a 46. minutumban 22–19-et mutatott a tábla. Nem forgott veszélyben a szegedi győzelem, így sikerült visszavágni a két héttel korábbi 25–25-ös döntetlenért egy 30–27-es hazai sikerrel.

Nyilatkozatok:

Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője: – Jól és okosan kézilabdázott a Csurgó, amihez gratulálok nekik. Csalódott vagyok, mert nem jól játszottunk, nem hoztuk azt a szintet, amit a Bajnokok Ligájában. Rendet kell raknunk a fejekben, mert ez a jövőben nem lesz jó, nem engedhetjük meg magunknak ezt. Meg kell találnunk azt a szintet, amivel hazai és nemzetközi porondon is egyenletesen teljesítünk.

Alem Toszkics, a Csurgói KK vezetőedzője: – Gratulálok a Szegednek a győzelemhez. Bár nem szereztünk pontot, remekül kézilabdáztunk és elégedett vagyok a látottakkal. Az egész meccsen közel voltunk a hazaiakhoz, de rutinosan lejátszották a hatvan percet. Otthon megmutattuk, hogy képesek vagyunk őket legyőzni, ma is vártunk a lehetőségre, de ez most elmaradt.

OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK 30–27 (16–12)
Férfi kézilabda NB I., 6. forduló. Szeged, Pick Aréna, 1927 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.
Szeged: THULIN – Szilágyi 5/1, GARCIANDIA 6, Toto 2, Jelinic, Mackovsek 3, Gottfridsson 1. Csere: Radvánszki (kapus), Bánhidi 1, Kalaras, KUKICS 5, Bodó, FRIMMEL 4, Sostaric 3/2, Fazekas M. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Csurgó: Zaponsek –Szűcs B. 4/4, Pipp 2, KISS B. 5, Rotim 2, GÁBOR M. 6, Füstös. Csere: VÁCZI D., Széll (kapusok), Vasvári, Németh B. 1, D. ALILOVIC 5/1, Herceg, Maracskó 1, Horváth P. 1/1. Vezetőedző: Alem Toszkics.
Hétméteres: 5/3, ill. 8/6.
Kiállítás: 12, ill 6 perc.

