Hivatalos: távozik a Pick Szeged klasszisa
Öt szezont követően távozik. A jobbátlövő pozíciójában megújul az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a 2026–2027-es idénytől. A német Rhein Neckar Löwentől leigazolták Lukas Sandellt, míg Imanol Garciandia a francia HBC Nantes együttesében folytatja a pályafutását.
Igaznak bizonyult a júliusi sajtóhír, visszatér Franciaországba az OTP Bank-Pick Szeged spanyol válogatott jobbátlövője, Imanol Garciandia. A 30 éves kézilabdázó a 2026–2027-es idénytől három évre szóló megállapodást kötött a HBC Nantes-tal. Garciandia a 2020–2021-es idényban a PAUC játékosa volt, ahonnan 2021 nyarán igazolt a Tisza-parti városba.
– Nagyon boldog és motivált vagyok, hogy egy francia és európai top klubban, a HBC Nantes-ban. Remélem, hogy minél hamarabb beilleszkedek majd és a tapasztalatommal segíteni tudom a csapatot. Eljött az ideje, hogy új kihívást vállaljak, és egy új, izgalmas fejezetet nyissak a karrieremben.Alig várom, hogy nagyszerű pillanatokat éljek át az új csapatommal, és élvezzem a nantes-i aréna fantasztikus hangulatát – nyilatkozta az átigazolás kapcsán Imanol Garciandia a HBC Nantes honlapján.
Imanol Garciandia idén a férfi kézilabda NB I.-ben negyven gólnál tart, míg a Bajnokok Ligájában huszonkilenc gólt dobott eddig a 2025–2026-os szezonban.
Érkezőt is bejelentett a Pick Szeged
