Férfi kézilabda

1 órája

Európa-bajnok kézilabdázót igazolt a Pick Szeged, de van egy távozója is – videóval

Nagy változás a keretben. Miközben távozik az OTP Bank-Pick Szeged spanyol válogatott jobbátlövője, igazolt a klub a helyére egy svéd válogatott játékost. Lukas Sandell érkezését a szegediek két kézilabdázója, Tobias Thulin és Jim Gottfridsson jelentette be egy videóban a 2022-es Európa-bajnok nemzeti együttes összetartásáról.

Becsei Dávid
Európa-bajnok kézilabdázót igazolt a Pick Szeged, de van egy távozója is – videóval

Imanol Garciandia a HBC Nantes-ban folytatja a pályafutását.

Fotó: Karnok Csaba

Komoly tekintélyű klubként jellemezte az új csapatát,  az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát Lukas Sandell. A 28 éves kézilabdázó ebben a szezonban a német Rhein-Neckar Löwen játékosa, 2023 és 2025 között viszont az örök rivális Telekom Veszprémet erősítette. Sandell 2026 nyarától három évre kötelezte el magát a Tisza-partiakhoz.

Korábbi veszprémi játékost igazolt a Pick Szeged.
Lukas Sandell a Pick Szeged riválisánál, Veszprémben két évet húzott le.
Fotó: Dömötör Csaba/MW

– Nagy örömmel térek vissza Magyarországra, egy olyan klubba, amely Európában is komoly tekintélyt vívott ki – kezdte első szegedi nyilatkozatát a klubhonlapon Lukas Sandell, aki a válogatottal Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes, míg klubszinten norvég, dán és magyar bajnok. – Ismerem a csapatot, a játékostársakat, és megtapasztaltam ellenfélként, milyen érzés pályára lépni a Pick Arénában. Válogatott társaim, Jim Gottfridsson és Tobias Thulin is meséltek a szegedi életről, valamint szövetségi kapitányunk, Michael Apelgren is sokat áradozott arról, milyen fantasztikus kézilabda-hangulat uralkodik a városban. Már most nagyon várom az első találkozást, és azt, hogy magamra ölthessem a kék mezt – nyilatkozta az OTP Bank-Pick Szeged új játékosa, Lukas Sandell.

Hármas gólátlag felett dobott eddig idén

A svéd jobbátlövő jelenlegi csapata, a Rhein-Neckar Löwen tíz mérkőzés után a Bundesliga-tabella hetedik helyén áll. Sandell mind a tíz meccsen pályára lépett, amelyeken a bajnokság hivatalos statisztikái szerint harminckét gólja mellett tizenkettő gólpassza és egy labdaszerzése van.

Gottfridsson és Thulin bejelentése a válogatott összetartásról:

Távozója is van a Pick Szegednek

Miközben az OTP Bank-Pick Szeged bejelentette Lukas Sandell érkezését, a francia HBC Nantes is kirakott egy közleményt, miszerint a 2026–2027-es szezontól három idényre megszerezték Imanol Garciandia játékjogát. A 30 esztendős spanyol válogatott jobbátlövő 2021 nyarán a szintén francia PAUC együttesétől szerződött Szegedre.

Izgalmas fejezetet nyit

– Nagyon boldog és motivált vagyok, hogy egy francia, illetve európai top klubban, a HBC Nantes-ban folytathatom a karrieremet. Remélem, hogy minél hamarabb beilleszkedek majd és a tapasztalataimmal segíteni tudom a csapatot. Eljött az ideje, hogy új kihívást vállaljak, és egy új, izgalmas fejezetet nyissak a karrieremben. Alig várom, hogy nagyszerű pillanatokat éljek át az új csapatommal, és élvezzem a nantes-i aréna fantasztikus hangulatát – nyilatkozta az átigazolás kapcsán Imanol Garciandia a HBC Nantes honlapján.

Vezérszerepben az ősszel

Imanol Garciandia idén a férfi kézilabda NB I.-ben negyven gólnál tart, míg a Bajnokok Ligájában huszonkilenc gólt dobott eddig a 2025–2026-os szezonban. Magnus Abelvik Röd sérülése miatt szinte az egész őszi szezont végigjátszotta támadásban és védekezésben egyaránt.

