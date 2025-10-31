október 31., péntek

Farkas névnap

Férfi kézilabda

27 perce

Jubilált a Pick Szeged új igazolása a válogatottban

Címkék#svéd válogatott#lukas sandell#férfi kézilabda#pick szeged

A hetvenhetedik mérkőzésén a kétszázadik gólját szerezte meg a svéd férfi kézilabda-válogatottban Lukas Sandell. A 28 éves jobbátlövő 2026 nyarától az OTP Bank-Pick Szeged játékosa lesz. Svédország a jubiláns Sandell találatai ellenére az Imanol Garciandiával felálló Spanyolországtól 34–30-as vereséget szenvedett el barátságos mérkőzésen Linköpingben 5585 néző előtt.

Becsei Dávid
Jubilált a Pick Szeged új igazolása a válogatottban

Lukas Sandell (33-as mezben) hat gólt lőtt Spanyolország ellen.

Forrás: Handbollslandslaget

Fotó: BILDBYRÅN

Csütörtökön a svéd férfi kézilabda-válogatott összetartásáról Tobias Thulin és Jim Gottfridsson közösen jelentette be, hogy 2026 nyarától az OTP Bank-Pick Szegedben is csapattársuk lesz a honfitársuk, Lukas Sandell. A 28 éves jobbátlövő csütörtökön este hetvenhetedik alkalommal szerepelt címeres mezben, amelyben megdobta a kétszázadik gólját. 

Jim Gottfridsson, a Pick Szeged kézilabdázója.
Az OTP Bank-Pick Szeged irányítója, Jim Gottfridsson a svéd férfi kézilabda-válogatott mezében Spanyolország ellen.
Fotó: BILDBYRÅN / Forrás: Handbollslandslaget

Lukas Sandell a svédek második legeredményesebb játékosa volt a spanyolok ellen 34–30-ra elveszített találkozón. A jobbátlövő hat gólt szerzett – összesen így 201-nél tart –, míg a magdeburgi balátlövő, Felix Claar hetet. A Pick Szeged jelenlegi svéd mezőnyjátékosa, Jim Gottfridsson is pályára lépett, gólt viszont nem szerzett, míg a svédek szövetségi kapitánya ugyebár Michael Apelgren. A vendégeknél Imanol Garciandia háromszor volt eredményes.

A Pick Szeged leendő játékosa, illetve edzője értékelt

Ami a mérkőzés képét illeti, a lefújást követően Sandell úgy fogalmazott a svéd szövetség honlapján, az első félidőben vesztették el a meccset. A spanyolok a szünetre négygólos különbséget építettek fel, 19–15-re vezettek. Michal Apelgren pedig két fiatalját, a négy gólig jutó Nikola Roganovicot (balátlövő), valamint Axel Manssont (irányító) dicsérte, mondván, “megmutatták, hogy ők jelentik a svéd férfi kézilabda jövőjét”.

A svédek szombaton 17.30-tól revánsot vehetnek, ugyanis Eskilstunában is megmérkőznek Spanyolországgal.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

