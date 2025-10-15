Küzdött, de nem bírt a Pick Szeged a BL-címvédővel itthon – galériával

Meccskezdés előtt tíz perccel a “Volán, Volán!” rigmus zúgott a lelátón, ugyanis a Pick Szeged jogelődje, a Szegedi Volán 1975-ben jutott fel az első osztályba, ahol azóta is megszakítás nélkül szerepel. A csapat edzője Kővári Árpád volt, játékosként pedig többek mellett Skaliczki László, Farkas József, Tamás Sándor és Giricz Sándor erősítette.

Bodó Richárd négy gólja mellett több asszisztot is kiosztott a Pick Szeged Magdeburg elleni mérkőzésén.

Fotó: Karnok Csaba

Huszonnyolc nap után került meccskeretbe ismét Lazar Kukics. Bodó Richárd átlövésgólja nyitotta a Magdeburg elleni mérkőzést, majd rögtön jöhetett is a pályára a szerb válogatott irányító. Gottfridsson kapott egy maflást, ápolni kellett, így három támadásra a kispadra szorult.

Időnként látványosan támadott a Pick Szeged

A szezon eddigi legkreatívabb és legváltozatosabb támadójátékát mutatta be az OTP Bank-Pick Szeged. Lendületes támadások végén Bodó és Garciandia átlövésgóljai mellett előbbi asszisztjaiból Bánhidi beállóból volt többször eredményes, de Sostaric is szerzett két találatot a szélről. Sergey Hernandez három fontos védésének köszönhetően – a hetedik és a tizedik perc között – a Magdeburg ellépett kettővel.

A 19. percben 9–11-nél kért időt Apelgren, aki jobbára csapata védekezésével nem lehetett elégedett. Jött is a Mackovseket váltó Kalaras középre, a várt stabilitás viszont nem. A végére kialakult a legnagyobb különbség, de Bodó még keretbe foglalta a játékrészt, 15–18.