1 órája
Küzdött, de nem bírt a Pick Szeged a BL-címvédővel itthon – galériával
Még a legjobb félidő is csak egy háromgólos hátrányra volt elég a címvédő ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 5. fordulójában. A német Magdeburg az első játékrész után 18–15-re vezetett, végül 34–30-ra nyert az OTP Bank-Pick Szeged vendégeként.
Bánhidi Bence szoros őrizetet kapott, de ígyis dobott négy gólt, nem rajta múlott a szegedi siker.
Fotó: Karnok Csaba
Meccskezdés előtt tíz perccel a “Volán, Volán!” rigmus zúgott a lelátón, ugyanis a Pick Szeged jogelődje, a Szegedi Volán 1975-ben jutott fel az első osztályba, ahol azóta is megszakítás nélkül szerepel. A csapat edzője Kővári Árpád volt, játékosként pedig többek mellett Skaliczki László, Farkas József, Tamás Sándor és Giricz Sándor erősítette.
Huszonnyolc nap után került meccskeretbe ismét Lazar Kukics. Bodó Richárd átlövésgólja nyitotta a Magdeburg elleni mérkőzést, majd rögtön jöhetett is a pályára a szerb válogatott irányító. Gottfridsson kapott egy maflást, ápolni kellett, így három támadásra a kispadra szorult.
Időnként látványosan támadott a Pick Szeged
A szezon eddigi legkreatívabb és legváltozatosabb támadójátékát mutatta be az OTP Bank-Pick Szeged. Lendületes támadások végén Bodó és Garciandia átlövésgóljai mellett előbbi asszisztjaiból Bánhidi beállóból volt többször eredményes, de Sostaric is szerzett két találatot a szélről. Sergey Hernandez három fontos védésének köszönhetően – a hetedik és a tizedik perc között – a Magdeburg ellépett kettővel.
A 19. percben 9–11-nél kért időt Apelgren, aki jobbára csapata védekezésével nem lehetett elégedett. Jött is a Mackovseket váltó Kalaras középre, a várt stabilitás viszont nem. A végére kialakult a legnagyobb különbség, de Bodó még keretbe foglalta a játékrészt, 15–18.
Szeged nyert a BL-címvédő MagdeburgFotók: Karnok Csaba
Hiányzott a jó szegedi kapusteljesítmény
Sikerült rendbe tenni a szegedi védekezést, kilenc percig nem dobott gólt a Magdeburg. Elöl viszont nem működtek olajozottan a dolgok, így a 48. percre visszaállt a négygólos különbség. Meghatározó kapusteljesítmény csak a vendégeknél akadt, a BL-címvédő szinte végig vezetve aratott magabiztos sikert a Pick Arénában.
Járó Kristóf és Fazekas Máté is debütált a Bajnokok Ligájában, az utolsó két percben a múlt héten Győrből igazolt Fazekas két büntetőt is kiharcolt.
Szombaton 17.45-től az ellen a Csurgó ellen folytatja a Pick Szeged, amellyel október 4-én 25–25-ös döntetlent játszott idegenben.
OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg 30–34 (15–18)
Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, B csoport, 5. forduló. Szeged, Pick Aréna, 6182 néző. Vezette: I. Covalciuc, A, Covalciuc (moldovaiak).
Szeged: Mikler – Sostaric 8/5, Garciandia 3, Gottfridsson 1, BÁNHIDI 4, BODÓ 4, Frimmel 2. Csere: Thulin (kapus), MACKOVSEK 3, Toto 3, Kukics 2, Jelinic, Kalaras, Járó, Fazeka M. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Magdeburg: S. HERNANDEZ – D. Pettersson 3, Magnússon 5/5, BERGENDAHL 7, Jónsson, CLAAR 6, Barthold 4. Csere: KRISTJANSSON 5, Zechel 3, Lagergren 1, O’Sullivan. Vezetőedző: Bennet Wiegert.
Hétméteres: 6/5, ill. 6/5.
Kiállítás: 8, ill. 4 perc.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!