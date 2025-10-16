Apelgren: Az a célunk, hogy eljussunk a Magdeburg szintjére

Ünnepi hangulatban indult a Pick Szeged Magdeburg elleni mérkőzése, hiszen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája ötödik fordulójából rendezett találkozót megelőzően az 1975-ben első osztályba feljutott Szegedi Volán játékosait és vezetőedzőjét köszöntötte a klub és a szurkolótábor.

Bodó Richárd négy gólja mellett hat asszisztot osztott ki az EHF statisztikája szerint a Pick Szeged–Magdeburg mérkőzésen.

Fotó: Karnok Csaba

A különleges köszöntést Bennet Wiegert, a Magdeburg vezetőedzője is megemlítette meccs utáni értékelésében. A német szakember többször hangsúlyozta, hogy mennyire elégedett amiatt, hogy elviszik a két pontot a Pick Arénából. Ez azt is jelenti, hogy öt fordulót követően a címvédő maximális pontszámmal vezeti a B csoportot.

Fontos két pontot gyűjtöttek be

– Nagyon büszke vagyok a csapatomra, hogy ebben a különleges hangulatú arénában tudott nyerni, mert ez sosem könnyű – kezdte értékelését Wiegert. – Ez egy különleges este volt a szegedieknek, hiszen az ötven éve első osztályba jutott csapatukat ünnepelték a mérkőzés előtt. Ami a meccset illeti, jól kezdtünk, aztán az első félidő elején és a második elején akadtak problémáink, de összességében nagyon fontos két pontot szereztünk meg – jelentette ki a 2002-ben játékosként, 2023-ban és 2025-ben pedig edzőként BL-győztes 43 éves tréner.

Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője a magdeburgiak játékát célként jelölte meg játékosai elé.

Magdeburg-szint a Pick Szeged célja

– Megérdemelten győzött a Magdeburg, egyértelműen ők voltak a jobb csapat ezen az estén. A Bajnokok Ligája címvédője ellen játszottunk, hatalmasat küzdöttünk, kipróbáltunk sok dolgot, de jól hatástalanították a játékunkat. Ahhoz, hogy egy ilyen kvalitású csapatot le tudjunk győzni, ahhoz hihetetlenül pontos és koncentrált játékra lett volna szükségünk. Az a célunk, hogy eljussunk arra a szintre, ahol jelenleg most tart a Magdeburg – nyilatkozta Apelgren.

Meccs utáni értékelésében Lazar Kukics pedig az ellenfél mellett a szurkolókat méltatta, köszönetét fejezte ki.

Stabilan játszottak Kukics szerint

– Mivel a Magdeburg a világ egyik legjobb csapata és jelenleg a Bajnokok Ligája címvédője, így mindig hatalmas megtiszteltetés és kihívás ellenük játszani – hangsúlyozta a szerb irányító, aki egy hónap után lépett ismét pályára. – Úgy érzem, stabilan kézilabdáztunk, de ez még csak a kezdet, hiszen rengeteg mérkőzésünk lesz még. Szép jövő várhat ránk, ha visszatérnek a sérült játékosaink. A szurkolóink ismét fantasztikus hangulatot teremtettek, nagy energiát jelentettek számunkra, úgyhogy köszönjük a biztatásukat – fejezte ki köszönetét a két gólt jegyző kézilabdázó.