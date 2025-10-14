Szobatársával néz farkasszemet Jim Gottfridsson

Akár rangadónak is nevezhető Pick Szeged–Magdeburg mérkőzést rendeznek a férfi kézilabda Bajnokok Ligája ötödik fordulójában. Miért csak akár? Azért, mert a Tisza-parti keretből három kulcsjátékos sem lépett már pályára az elmúlt időszakban. Magnus Abelvik Röd, Lazar Kukics és Janus Smárason hiánya pedig óriási hátrányt jelent a Tisza-partiak számára. Mennyiségben is megfogyatkozott a szegedi keret, minőségbeli összetételben pedig még inkább. Éppen ezért igazolta le 2027 nyaráig a klub Győrből Fazekas Mátét, aki akár már a BL-címvédő ellen is pályára léphet, ha úgy dönt a szakmai stáb.

Jim Gottfridsson honfitársai ellen játszhat a Pick Szeged–Magdeburg mérkőzésen.

Fotó: Karnok Csaba

Több játékos számára is különleges lehet a szerda esti mérkőzés. A szegediek trénere, Michael Apelgren a svéd válogatott szövetségi kapitányaként a szegedi Tobias Thulin és Jim Gottfridsson mellett négy magdeburgi játékost is meghívott az október 30-i és november 1-jei Spanyolország elleni felkészülési mérkőzésekre. Ott lesz Linköpingben és most a Pick Arénában is a jobbszélső Daniel Pettersson, a jobbátlövő Albin Lagergren, a beálló Oscar Bergendahl, valamint az átlövő-irányító Felix Claar. A Szeged és a Magdeburg klasszisa, évek óta különleges kapcsolatot ápol egymással, hiszen Gottfridsson és Pettersson szobatársak a válogatott összetartások alkalmával.

Szobatársak egymás ellen

Jim Gottfridsson a magdeburgi honfitársaival a BL-sorsolás után néhány szót váltott a közelgő meccsről, de ahogy fogalmazott, nem vitték túlzásba.

– Amúgy jó barátaimról van szó, Petterson a szobatársam a válogatottnál. A Magdeburg svédjei remek játékosok és értékes emberek, akikkel nem csak a kézilabdáról szoktunk beszélni. Különösen nem egy ilyen fontos meccs előtt, mint a szerdai – vélekedett a klubhonlapon Gottfridsson.

Esélyesebb a címvédő

A fogadóirodák oddsai alapján ez most nem lesz rangadó. A legutóbb BL-csoportkörben márciusban 31–24-re nyert otthon a Magdeburg a Szeged ellen, míg a két csapat utolsó találkozója a Pick Arénában 31–29-es hazai sikerrel zárult. Egy szegedi győzelem kedd délutáni adatok alapján most háromszoros pénzt jelentene a fogadóknak, míg a németek győzelme csak 1,59-es szorzó, míg a döntetlen majdnem kilencszeres.