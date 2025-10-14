október 14., kedd

Helén névnap

16°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

50 perce

Szobatársával néz farkasszemet Jim Gottfridsson

Címkék#Jim Gottfridsson#Pick Szeged#Bajnokok Ligája#férfi kézilabda#pick szeged

Michael Apelgren több szempontból is különleges mérkőzésen meccselhet a Magdeburg ellen szerdán 18.45-től (élő: Sport1). Az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője ugyanis svéd szövetségi kapitányként a Bajnokok Ligája-címvédő négy kézilabdázóját is behívta a nemzeti csapat következő összetartására, míg Jim Gottfridsson válogatottbeli szobatársa ellen léphet pályára.

Becsei Dávid

Akár rangadónak is nevezhető Pick Szeged–Magdeburg mérkőzést rendeznek a férfi kézilabda Bajnokok Ligája ötödik fordulójában. Miért csak akár? Azért, mert a Tisza-parti keretből három kulcsjátékos sem lépett már pályára az elmúlt időszakban. Magnus Abelvik Röd, Lazar Kukics és Janus Smárason hiánya pedig óriási hátrányt jelent a Tisza-partiak számára. Mennyiségben is megfogyatkozott a szegedi keret, minőségbeli összetételben pedig még inkább. Éppen ezért igazolta le 2027 nyaráig a klub Győrből Fazekas Mátét, aki akár már a BL-címvédő ellen is pályára léphet, ha úgy dönt a szakmai stáb.

Jim Gottfridsson a Pick Szeged–PSG mérkőzésen a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában.
Jim Gottfridsson honfitársai ellen játszhat a Pick Szeged–Magdeburg mérkőzésen.
Fotó: Karnok Csaba

Több játékos számára is különleges lehet a szerda esti mérkőzés. A szegediek trénere, Michael Apelgren a svéd válogatott szövetségi kapitányaként a szegedi Tobias Thulin és Jim Gottfridsson mellett négy magdeburgi játékost is meghívott az október 30-i és november 1-jei Spanyolország elleni felkészülési mérkőzésekre. Ott lesz Linköpingben és most a Pick Arénában is a jobbszélső Daniel Pettersson, a jobbátlövő Albin Lagergren, a beálló Oscar Bergendahl, valamint az átlövő-irányító Felix Claar. A Szeged és a Magdeburg klasszisa, évek óta különleges kapcsolatot ápol egymással, hiszen Gottfridsson és Pettersson szobatársak a válogatott összetartások alkalmával.

Szobatársak egymás ellen

Jim Gottfridsson a magdeburgi honfitársaival a BL-sorsolás után néhány szót váltott a közelgő meccsről, de ahogy fogalmazott, nem vitték túlzásba.

– Amúgy jó barátaimról van szó, Petterson a szobatársam a válogatottnál. A Magdeburg svédjei remek játékosok és értékes emberek, akikkel nem csak a kézilabdáról szoktunk beszélni. Különösen nem egy ilyen fontos meccs előtt, mint a szerdai – vélekedett a klubhonlapon Gottfridsson.

Esélyesebb a címvédő

A fogadóirodák oddsai alapján ez most nem lesz rangadó. A legutóbb BL-csoportkörben márciusban 31–24-re nyert otthon a Magdeburg a Szeged ellen, míg a két csapat utolsó találkozója a Pick Arénában 31–29-es hazai sikerrel zárult. Egy szegedi győzelem kedd délutáni adatok alapján most háromszoros pénzt jelentene a fogadóknak, míg a németek győzelme csak 1,59-es szorzó, míg a döntetlen majdnem kilencszeres.

A legutóbbi Pick Szeged–Magdeburg összefoglalója:

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu