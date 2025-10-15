Pozitív változások a Pick Szeged keretében a Magdeburg-meccs előtt

A Pick Aréna négyéves történelme során másodszor rendeznek a gyönyörű létesítményben Pick Szeged–Magdeburg férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzést. A BL-címvédő kedden este már Szegeden edzett.

Lazar Kukics lábsérülés miatt rehabilitált az elmúlt időszakban, a Pick Szeged–Magdeburg találkozóra szóló meccskeretben viszont újra ott van a neve.

Fotó: Karnok Csaba

A Pick Szeged–Magdeburg meccsen a hazaiak kettő, a vendégek pedig három játékosukra nem számíthatnak. Magnus Abelvik Röd és Janus Smárason továbbra sem áll Michael Apelgren rendelkezésére, Lazar Kukics viszont ismét ott van a meccskeretben, mint ahogyan a múlt szerdán leigazolt Fazekas Máté is. A 19 éves tehetség a címvédő ellen debütálhat a Bajnokok Ligájában, amennyiben pályára lép.

Három hiányzója lesz a Magdeburgnak

A remek formának örvendő Magdeburgnál is már állandósult trióra nem számíthat Bennet Wiegert vezetőedző. Manuel Zehnder januárban szenvedett súlyos térdsérülést, míg Matthias Musche Achilles-ín-szakadás miatt rehabilitál április óta. Wiegert a napokban a Handball Worldnek úgy nyilatkozott, a két játékos még több hónapig nem játszhat. A harmadik hiányzó pedig a kapus Nikola Portner, akinek pótlására Zágrábból Matej Mandicot szerződtette a Magdeburg.

A Pick Szeged–Magdeburg meccskeretei:

OTP Bank-Pick Szeged: Tobias Thulin, Mikler Roland (kapusok), Bodó Richárd, Fazekas Máté, Marin Jelinic, Jim Gottfridsson, Mario Sostaric, Sebastian Frimmel, Bánhidi Bence, Gleb Kalaras, Jérémy Toto, Lazar Kukics, Imanol Garciandia, Borut Mackovsek, Járó Kristóf, Szilágyi Benjámin (mezőnyjátékosok).

SC Magdeburg: Sergey Hernandez, Matej Mandic (kapusok), Felix Claar, Tim Zechel, Gisli Kristjansson, Daniel Pettersson, Ómar Ingi Magnússon, Tim Hornke, Elvar Örn Jónsson, Philipp Weber, Albin Lagergren, Lukas Mertens, Magnus Saugstrup, Christian O’Sullivan, Sebastian Barthold, Oscar Begendahl (mezőnyjátékosok).