1 órája
Elárulta a Pick Szeged vezetőedzője, miért nyűgözi le a BL-címvédő játéka
Négy fordulót követően már csak két együttes hibátlan a férfi kézilabda Bajnokok Ligája tizenhat csapatos mezőnyében. Szerdán 18.45-től (élő: Sport1) az OTP Bank-Pick Szeged az egyik ilyet, a címvédő SC Magdeburgot fogadja a Pick Arénában.
Továbbra is sérült az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatában Röd, Kukics és Smárason, miközben múlt szerdán a Tisza-partiak az irányítókat érintő sérülések miatt leigazolták Győrből a magyar kézilabda egyik legnagyobb tehetségét, Fazekas Mátét. A 19 éves játékos igazolása már elkészült, így minden akadály elhárult, a Magdeburg ellen, amennyiben a szakmai stáb úgy dönt, bekerülhet a meccskeretbe és pályára léphet 13-as mezben.
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája címvédője, az SC Magdeburg lesz az OTP Bank-Pick Szeged ellenfele az ötödik fordulóban.
A Magdeburg a világ legjobbja
– Nagyon lenyűgöz, ahogy a Magdeburg kézilabdázik. Rendkívül jól teljesítenek az egy az egy elleni helyzetekben. Kétségtelen, hogy ők a világ legjobb csapata jelenleg. Ugyanakkor ha megnézzük a tavalyi szezont, megnyerték a Bajnokok Ligáját, de mi Szegeden legyőztük őket – nyilatkozta a mérkőzés kapcsán az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) honlapján Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője.
Nincs még vereségük a Bundesligában
Nem ok nélküli a svéd tréner dicsérete a német bajnoki ezüstérmes, BL-címvédő szerdai ellenfél irányába. A Magdeburg remek formának örvend, a Bundesligában hét meccséből hatot megnyert, míg az Erlangen ellen meglepetésre döntetlent játszott. Idei legnagyobb skalpját a német bajnokságban a címvédő Füchse Berlin otthonában gyűjtötte be 39-32-es győzelmével.
Hibátlanok a BL-ben
A Bajnokok Ligájában még ennél is jobb a Magdeburg mutatója, hiszen mind a négy mérkőzését megnyerte eddig a B csoportban. A PSG-t 37-31-re, a Wisla Plockot pedig 27-26-ra győzték le hazai környezetben, míg Barcelonában bravúrsikert arattak 22-21-es győzelmükkel. Legutóbb a dán GOG otthonában 39-30-ra nyert Bennet Wiegert együttese.
Bronzérem a klub-vb-ről
A klubvilágbajnokságon viszont az elődöntőben 23–20-as vereséget szenvedett a Magdeburg a később ezüstérmes Veszprémtől. A bronzmérkőzésen viszont az egyiptomi Al Ahlyt már legyőzték32–23-ra.
Gólkirály-aspiránsok
Nincs új a nap alatt. A férfi kézilabda Bajnokok Ligája góllövőlistáját Mathias Gidsel (Füchse Berlin) vezeti 42 góllal, míg a magdeburgi jobbátlövő, Ómar Ingi Magnússon 34, Mario Sostaric pedig 33 találatnál jár idén.
Győztes emlékek
Ami pedig a Pick Szeged és a Magdeburg közös történelmét illeti, ötödik alkalommal találkoznak egymással. A mérleg nyelve három győzelemmel a Magdeburg felé billen a BL-ben, a legutóbbi szegedi mérkőzést viszont a Pick nyerte meg 31-29-re 2024. december 12-én.