október 14., kedd

Helén névnap

+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

1 órája

Elárulta a Pick Szeged vezetőedzője, miért nyűgözi le a BL-címvédő játéka

Címkék#Michael Apelgren#Magdeburg#Bajnokok Ligája#férfi kézilabda#pick szeged

Négy fordulót követően már csak két együttes hibátlan a férfi kézilabda Bajnokok Ligája tizenhat csapatos mezőnyében. Szerdán 18.45-től (élő: Sport1) az OTP Bank-Pick Szeged az egyik ilyet, a címvédő SC Magdeburgot fogadja a Pick Arénában.

Becsei Dávid

Továbbra is sérült az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatában Röd, Kukics és Smárason, miközben múlt szerdán a Tisza-partiak az irányítókat érintő sérülések miatt leigazolták Győrből a magyar kézilabda egyik legnagyobb tehetségét, Fazekas Mátét. A 19 éves játékos igazolása már elkészült, így minden akadály elhárult, a Magdeburg ellen, amennyiben a szakmai stáb úgy dönt, bekerülhet a meccskeretbe és pályára léphet 13-as mezben.

Michael Apelren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője.
A Pick Szeged következő ellenfelét, a BL-címvédő Magdeburgot tartja jelenleg a világ legjobb csapatának Michael Apelgren.
Fotó: Gémes Sándor

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája címvédője, az SC Magdeburg lesz az OTP Bank-Pick Szeged ellenfele az ötödik fordulóban. 

A Magdeburg a világ legjobbja

– Nagyon lenyűgöz, ahogy a Magdeburg kézilabdázik. Rendkívül jól teljesítenek az egy az egy elleni helyzetekben. Kétségtelen, hogy ők a világ legjobb csapata jelenleg. Ugyanakkor ha megnézzük a tavalyi szezont, megnyerték a Bajnokok Ligáját, de mi Szegeden legyőztük őket – nyilatkozta a mérkőzés kapcsán az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) honlapján Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője. 

Nincs még vereségük a Bundesligában

Nem ok nélküli a svéd tréner dicsérete a német bajnoki ezüstérmes, BL-címvédő szerdai ellenfél irányába. A Magdeburg remek formának örvend, a Bundesligában hét meccséből hatot megnyert, míg az Erlangen ellen meglepetésre döntetlent játszott. Idei legnagyobb skalpját a német bajnokságban a címvédő Füchse Berlin otthonában gyűjtötte be 39-32-es győzelmével. 

Hibátlanok a BL-ben

A Bajnokok Ligájában még ennél is jobb a Magdeburg mutatója, hiszen mind a négy mérkőzését megnyerte eddig a B csoportban. A PSG-t 37-31-re, a Wisla Plockot pedig 27-26-ra győzték le hazai környezetben, míg Barcelonában bravúrsikert arattak 22-21-es győzelmükkel. Legutóbb a dán GOG otthonában 39-30-ra nyert Bennet Wiegert együttese. 

Bronzérem a klub-vb-ről

A klubvilágbajnokságon viszont az elődöntőben 23–20-as vereséget szenvedett a Magdeburg a később ezüstérmes Veszprémtől. A bronzmérkőzésen viszont az egyiptomi Al Ahlyt már legyőzték32–23-ra.

Gólkirály-aspiránsok

Nincs új a nap alatt. A férfi kézilabda Bajnokok Ligája góllövőlistáját Mathias Gidsel (Füchse Berlin) vezeti 42 góllal, míg a magdeburgi jobbátlövő, Ómar Ingi Magnússon 34, Mario Sostaric pedig 33 találatnál jár idén. 

Győztes emlékek

Ami pedig a Pick Szeged és a Magdeburg közös történelmét illeti, ötödik alkalommal találkoznak egymással. A mérleg nyelve három győzelemmel a Magdeburg felé billen a BL-ben, a legutóbbi szegedi mérkőzést viszont a Pick nyerte meg 31-29-re 2024. december 12-én. 

Íme a Pick Szeged legutóbbi Magdeburg elleni győztes meccsének az összefoglalója:

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu