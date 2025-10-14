Elárulta a Pick Szeged vezetőedzője, miért nyűgözi le a BL-címvédő játéka

Továbbra is sérült az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatában Röd, Kukics és Smárason, miközben múlt szerdán a Tisza-partiak az irányítókat érintő sérülések miatt leigazolták Győrből a magyar kézilabda egyik legnagyobb tehetségét, Fazekas Mátét. A 19 éves játékos igazolása már elkészült, így minden akadály elhárult, a Magdeburg ellen, amennyiben a szakmai stáb úgy dönt, bekerülhet a meccskeretbe és pályára léphet 13-as mezben.

A Pick Szeged következő ellenfelét, a BL-címvédő Magdeburgot tartja jelenleg a világ legjobb csapatának Michael Apelgren.

Fotó: Gémes Sándor

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája címvédője, az SC Magdeburg lesz az OTP Bank-Pick Szeged ellenfele az ötödik fordulóban.

A Magdeburg a világ legjobbja

– Nagyon lenyűgöz, ahogy a Magdeburg kézilabdázik. Rendkívül jól teljesítenek az egy az egy elleni helyzetekben. Kétségtelen, hogy ők a világ legjobb csapata jelenleg. Ugyanakkor ha megnézzük a tavalyi szezont, megnyerték a Bajnokok Ligáját, de mi Szegeden legyőztük őket – nyilatkozta a mérkőzés kapcsán az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) honlapján Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője.

Nincs még vereségük a Bundesligában

Nem ok nélküli a svéd tréner dicsérete a német bajnoki ezüstérmes, BL-címvédő szerdai ellenfél irányába. A Magdeburg remek formának örvend, a Bundesligában hét meccséből hatot megnyert, míg az Erlangen ellen meglepetésre döntetlent játszott. Idei legnagyobb skalpját a német bajnokságban a címvédő Füchse Berlin otthonában gyűjtötte be 39-32-es győzelmével.

Hibátlanok a BL-ben

A Bajnokok Ligájában még ennél is jobb a Magdeburg mutatója, hiszen mind a négy mérkőzését megnyerte eddig a B csoportban. A PSG-t 37-31-re, a Wisla Plockot pedig 27-26-ra győzték le hazai környezetben, míg Barcelonában bravúrsikert arattak 22-21-es győzelmükkel. Legutóbb a dán GOG otthonában 39-30-ra nyert Bennet Wiegert együttese.

Bronzérem a klub-vb-ről

A klubvilágbajnokságon viszont az elődöntőben 23–20-as vereséget szenvedett a Magdeburg a később ezüstérmes Veszprémtől. A bronzmérkőzésen viszont az egyiptomi Al Ahlyt már legyőzték32–23-ra.

Gólkirály-aspiránsok

Nincs új a nap alatt. A férfi kézilabda Bajnokok Ligája góllövőlistáját Mathias Gidsel (Füchse Berlin) vezeti 42 góllal, míg a magdeburgi jobbátlövő, Ómar Ingi Magnússon 34, Mario Sostaric pedig 33 találatnál jár idén.