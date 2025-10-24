Apelgren noteszéből derült ki, hosszabbított vele a Pick Szeged

A szemfüles Pick Szeged-szurkolók már kiszúrhatták a csapat mérkőzésein, hogy Michael Apelgren olykor egy noteszt lapozgat és olvas az időkéréseket megelőzően. A Délmagyarországnak korábban elárulta, hogy minden mérkőzésre egy új notesszel készül, amibe az aktuális meccstervet vázolja fel. Ez a notesz került elő pénteken reggel is az OTP Bank-Pick Szeged közösségi oldalán, ezúttal viszont a mester jövőjével kapcsolatos információkat tartalmazott.

Az OTP Bank-Pick Szeged 2028 nyaráig meghosszabbította Michael Apelgren vezetőedző szerződését.

Fotó: Gémes Sándor

Hosszabbított a Pick Szeged edzője

– 2028-ig veletek – mondta magyarul a kamerába Michael Apelgren, a Pick Szeged vezetőedzője, miután felírta ezt az évszámot a híres noteszbe. Mindezek alapján Apelgren 2028. június 30-ig meghosszabbította szerződését a klubbal. Első kontraktusának időtartamát érkezésekor nem hozták nyilvánosságra.

A bejelentés kapcsán a svéd szakember a klubhonlapon elmondta, folyamatosan építkeznek, a helyes irányba tartanak, de tisztábanvan vele, minden területen előre kell lépniük.

– Az előző szezonban felejthetetlen pillanatokat éltünk át közösen, most pedig nehezebb idők járnak ránk a sérülések miatt. De ha kilábalunk ebből az időszakból, még erősebbek leszünk. Rengeteget köszönhetek Szegednek és a klubnak, amely lehetővé teszi, hogy az itteni munkám mellett hazám válogatottja mellett is dolgozhassak. Amikor felvetődött, hogy 2028-ig meghosszabbítják a szerződésemet, egy percig sem gondolkodtam, hogy aláírjam az új megállapodást. A klub mindig is támogatott, és ezeket a kedves gesztusokat soha nem felejtem el – fejezte ki háláját és köszönetét Michael Apelgren.

A 41 éves szakember 2024 nyarán igazolt Szegedre. Ezt megelőzően a svéd IK Sävehof trénere volt négy idényen keresztül, hat évig pedig Elverumban dolgozott. Az OTP Bank-Pick Szeged első szezonjában megnyerte a Magyar Kupát, a bajnokságban ezüstérmes lett, míg a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Barca ellen búcsúzott együttese a negyeddöntőben.