Nehéz meccsre számít a Pick Szeged edzője Zágrábban

Két fontos idegenbeli mérkőzés vár ezen a hétvégén az OTP Bank-Pick Szeged csapatára, amellyel hét összecsapásból álló erőltetett menetet zárnak le. A férfi kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának hatodik fordulójában az RK Zagreb vendége lesz Michael Apelgren együttese, míg vasárnap 18 órától NB I.-es találkozón Balatonfüreden lépnek pályára. Ezt követően válogatott szünetre vonul a klubélet, a magyar válogatott november elsején Bécsben Ausztriával játszik majd barátságos meccset.

Küzdelmes mérkőzésre számíthat a Pick Szeged Zágrábban.

Fotó: Karnok Csaba

A szegedi klub 1977-ben indult nemzetközi karrierje során a legtöbb tétmérkőzést a Barca mellett a Zagreb ellen játszotta a Tisza-parti legénység. Ez lesz a két csapat huszonharmadik találkozója, a mérleg nyelve pedig tizenkét győzelemmel a Pick Szeged felé dől három döntetlen és hét horvát siker mellett.

Az előző idény a vendégcsapatok sikerét hozta

Akárcsak idén, tavaly is egy csoportban szerepelt az OTP Bank-Pick Szeged és az RK Zagreb. 2024 októberében magabiztos, 35–30-as sikert arattak a kékek a horvát fővárosban, a februári évnyitó BL-meccsen viszont 27–26-ra nyert a horvát “örökös” bajnok a Pick Arénában. Akkor a Szeged tizenhárom pontot gyűjtve az ötödik helyen jutott tovább, míg a Zagreb hét ponttal az utolsó pozícióban búcsúzott a küzdelmektől.

Nem nyert még idén a Zagreb

Idén sem áll jól eddig a pontokat illetően a horvát bajnok. Az első fordulóban rögtön Bitolában kaptak ki 25–23-ra a Pelisztertől, de Plockban és Párizsban is háromgólos vereséget szenvedtek. A francia bajnok ellen viszont az 50. percben még hárommal, 29–26-ra vezettek, végül 35–32-re maradtak alul.

Nem lesz egyszerű mérkőzés Apelgren szerint

– A fehérorosz irányító, Ihar Bialiauski és a horvát átlövő, Luka Klarica is kilenc gólt szerzett a PSG ellen. A Zagreb nagyon erős az egy az egy elleni játékban, ugyanakkor a játékosai kilenc méterről bátran lőnek. A védelmük a tipikus horvát jegyeket mutatja, tapasztalt és kemény védőfal a zágrábi. Nem lesz egyszerű ellenük – hívta fel a figyelmet a klubhonlapon Michael Apelgren.