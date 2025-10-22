Izzasztó első félidő után lelépte a Pick Szeged a Zagrebet

Sem a Zagreb, sem pedig a Pick Szeged nem állhatott fel sérülések matt a legerősebb összeállításában. A horvátoktól a világbajnoki ezüstérmes és Bajnokok Ligája-győztes Igor Karacic mellett hiányzott Damian Przytula és Ivano Pavlovic is, míg Michael Apelgren továbbra sem számíthatott Magnus Abelvik Rödre és Janus Smárasonra.

Jim Gottfridsson volt a Pick Szeged egyik legjobbja az RK Zagreb ellen.

Fotó: Gémes Sándor

Az RK Zagreb tervei szerint alakult az első félidő játékképe. Lassú lefolyású támadások mindkét oldalon, előtérbe kerültek a fizikális párharcok. Nyolc perc játékot követően mindössze 2–1 állt a 16 ezer fő befogadására képes Arena Zagreb monumentális eredményjelzőjén. A játékrész közepe a három–nullás sorozatokról szólt. Előbb a szegediek fordítottak 4–2-re, majd a 15. percben Glavas lerohanásból lőtt góljával már 6–4-re a hazaiak vezettek. Ekkor viszont megfogyatkozott a Pick Szeged, ugyanis a kapura törő Filip Glavast fejbe vágta az őt utolérni Bánhidi. A spanyol játékvezetők piros lappal kiállították az egyébként jó formának örvendő beállót.

Borult a Pick Szeged meccsterve

Bánhidi kiállításával és Jérémy Toto feltehető sérülése miatt Michael Apelgren meccsterve borult. Az első percekben Kukics sem kapta el a fonalat, támadásban érkezett is a pályára Jim Gottfridsson, valamint Bodó Richárd.

Kiélezett játék

A 20. minutum után percekre “befagyott” az eredmény 7–7-nél, szegedi szempontból nem a zökkenőmentes szó jutott addig az eszünkre erről a mérkőzésről. Továbbra is a lassú játék és a küzdelem dominált, valamint a fordítások. 9–8-ról fordított még a Szeged a szünet előtt, de egyenlített az utolsó pillanatban a Zagreb. Sostaric kihagyott még egy időn túli hétméterest a remekül védő Haris Suljeviccsel szemben, így 10–10 állt az eredményjelzőn a szünetben.

A hét a hat elleni játék szállította a sikert

A második félidőben már a szebbik arcát mutatta az OTP Bank-Pick Szeged. Nagyban hozzájárult ehhez a Tisza-partiak hét a hat elleni támadójátéka – nem mindennapi módon – Kalarassal és Mackovsekkel a falban. A 39. minutumban már négy góllal (13–17) vezetett az Apelgren-csapat, amikor időt kértek a hazaiak.