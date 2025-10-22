5 órája
Izzasztó első félidő után lelépte a Pick Szeged a Zagrebet
A második félidei játék gyógyír volt az elsőre. 10–10-es első játékrész után parádésan támadott a Pick Szeged Zágrábban hét a hat ellen úgy, hogy Bánhidi Bencét piros lappal kiállították a játékvezetők a 16. percben, míg Jérémy Toto nem sokkal később megsérült. A vége 28–23 a Szegednek, amely így megszerezte hatodik pontját a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 6. fordulójában.
Sem a Zagreb, sem pedig a Pick Szeged nem állhatott fel sérülések matt a legerősebb összeállításában. A horvátoktól a világbajnoki ezüstérmes és Bajnokok Ligája-győztes Igor Karacic mellett hiányzott Damian Przytula és Ivano Pavlovic is, míg Michael Apelgren továbbra sem számíthatott Magnus Abelvik Rödre és Janus Smárasonra.
Az RK Zagreb tervei szerint alakult az első félidő játékképe. Lassú lefolyású támadások mindkét oldalon, előtérbe kerültek a fizikális párharcok. Nyolc perc játékot követően mindössze 2–1 állt a 16 ezer fő befogadására képes Arena Zagreb monumentális eredményjelzőjén. A játékrész közepe a három–nullás sorozatokról szólt. Előbb a szegediek fordítottak 4–2-re, majd a 15. percben Glavas lerohanásból lőtt góljával már 6–4-re a hazaiak vezettek. Ekkor viszont megfogyatkozott a Pick Szeged, ugyanis a kapura törő Filip Glavast fejbe vágta az őt utolérni Bánhidi. A spanyol játékvezetők piros lappal kiállították az egyébként jó formának örvendő beállót.
Borult a Pick Szeged meccsterve
Bánhidi kiállításával és Jérémy Toto feltehető sérülése miatt Michael Apelgren meccsterve borult. Az első percekben Kukics sem kapta el a fonalat, támadásban érkezett is a pályára Jim Gottfridsson, valamint Bodó Richárd.
Kiélezett játék
A 20. minutum után percekre “befagyott” az eredmény 7–7-nél, szegedi szempontból nem a zökkenőmentes szó jutott addig az eszünkre erről a mérkőzésről. Továbbra is a lassú játék és a küzdelem dominált, valamint a fordítások. 9–8-ról fordított még a Szeged a szünet előtt, de egyenlített az utolsó pillanatban a Zagreb. Sostaric kihagyott még egy időn túli hétméterest a remekül védő Haris Suljeviccsel szemben, így 10–10 állt az eredményjelzőn a szünetben.
A hét a hat elleni játék szállította a sikert
A második félidőben már a szebbik arcát mutatta az OTP Bank-Pick Szeged. Nagyban hozzájárult ehhez a Tisza-partiak hét a hat elleni támadójátéka – nem mindennapi módon – Kalarassal és Mackovsekkel a falban. A 39. minutumban már négy góllal (13–17) vezetett az Apelgren-csapat, amikor időt kértek a hazaiak.
Gottfridsson vezér volt
A 40. percben 14–17-nél már a második Sostaric-büntetőt védte ki Suljevic. Ekkor még egy apró felzárkózási kísérletet tett a Zagreb, az utolsó negyedóra viszont már ismét négygólos (16–20) különbségről indult. Néhány hónapos eddigi szegedi karrierje legjobb meccsét produkálta Jim Gottfridsson a horvát fővárosban. Több gyönyörű kiosztott asszisztja mellett négy gólt is dobott a svéd klasszis a második játékrész során.
Mikler remekül szállt be
A 49. percbe Szilágyi ültette le Suljevicet hetesből, amivel először mutatott ötgólos különbséget a tábla (17–22). Miközben támadásban alaposan feljavult a Szeged Gottfridsson, Garciandia és Kukics jó játékának köszönhetően, Mikler Roland is fontos védésekkel járult hozzá a nagyobb különbségű szegedi vezetéshez.
Nem maradt kérdés a végére
Hatgólos különbséggel léptek be a csapatok az utolsó öt percbe, de néhány pillanatig 20–27-nél volt a legnagyobb differencia a két csapat között. A vége 28–23 a Pick Szegednek, vasárnap Balatonfüreden játsszák utolsó mérkőzésüket Mackovsekék a válogatott szünet előtt.
RK Zagreb–OTP Bank-Pick Szeged 23–28 (10–10)
Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, B csoport, 6. forduló. Zágráb, Arena Zagreb, 4233 néző. Vezette: Mata, López (spanyolok).
Zagreb: SULJEVIC – Glavas 6/3, Klarica 2, Bialiauski 1, Trivkovic 1, Kavcic, Sadouski 2. Csere: Grbavac (kapus), Gojun, Gavric 1, FALJIC 4, Topic 1, TSKHOVREBADZE 3, D. Cavar 2. Vezetőedző: Andrija Nikolic.
Szeged: Thulin – Sostaric 4/1, GARCIANDIA 5, Toto 1, MACKOVSEK , Frimmel 2, KUKICS 4. Csere: MIKLER (kapus), Bánhidi 1, Kalaras, GOTTFRIDSSON 4, Bodó, JELINIC 5, Szilágyi 2/1, Fazekas M. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Hétméteres: 5/3, ill. 4/2.
Kiállítás: 4, ill. 4 perc.