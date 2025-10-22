Kulcsjátékos hiányzik a Zagrebből, de a Pick Szeged kerete sem lesz teljes

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében eddig még nyeretlen és pont nélkül utolsó helyen álló RK Zagreb vendége lesz az OTP Bank-Pick Szeged. Az "örökös" horvát bajnok legutóbb hazai környezetben szenvedett 36–31-es vereséget a dán GOG-tól a BL-ben, míg a bajnokságban az Umag otthonában nyert 32–25-re szombaton.

Zágrábban folytatja szereplését a Bajnokok Ligájában a Pick Szeged.

Fotó: Karnok Csaba

Ma este RK Zagreb–Pick Szeged mérkőzéssel folytatódik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportköre a hatodik fordulóban. Miután a meccskeretek felkerültek az európai szövetség (EHF) honlapjára, kiderült, mindkét csapatnak lesz fontos hiányzója.

Két szegedi hiányzó

Michael Apelgren továbbra sem számíthat Magnus Abelvik Röd és Janus Smárason játékára sérülés miatt, így a nemrég Győrből igazolt Fazekas Máté mellett az akadémista jobbátlövő, Járó Kristóf is elutazott Zágrábba a Pick Szegeddel.

Klasszisa nélkül a Zagreb

Az RK Zagreb játékoskerete sem lesz teljes az OTP Bank-Pick Szeged elleni BL-meccsen. A csapat rutinos irányítója, a világbajnoki ezüstérmes és BL-győztes Igor Karacic nincs ott Andrija Nikolic vezetőedző meccskeretében, ahogyan Damian Przytula sem. A lengyel balátlövő elképzelhető, hogy hamarosan, még szezon közben távozik egyes sajtóhírek szerint a horvát fővárosból, amennyiben megfelelő ajánlat érkezik érte.

Szégyen után fogadkozás

Ami pedig az esti mérkőzést illeti, fogadkoznak a zágrábiak, ugyanis a GOG elleni sima hazai vereség mélyen érintette a klubot és a szurkolótábort. Nikolic edző szégyenteljes szereplésről beszélt, úgy fogalmazott, nem azt a szintet hozták, amire képesek valójában. A Szegeddel kapcsolatban úgy vélekedik, Smárason hiánya érződik a játékon, de még így is kiváló csapat benyomását kelti, nagy küzdelemre számít.

Meccskeretek:

RK Zagreb:

Ante Grbavac, Haris Suljevic (kapusok), Patryk Walczak, Adin Faljic, Luka Lovre Klarica, Jakov Gojun, Giorgi Tskhovrebadze, Davor Cavar, Petar Topic, Davor Gavric, Ihar Bialiauski, Aleks Kavcic, Filip Glavas, Roko Trivkovic, Stanislau Sadouski, Aleksa Tufegdzic (mezőnyjátékosok).

OTP Bank-Pick Szeged: