október 22., szerda

Előd névnap

21°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

3 órája

Kulcsjátékos hiányzik a Zagrebből, de a Pick Szeged kerete sem lesz teljes

Címkék#Pick Szeged#RK Zagreb#Bajnokok Ligája

Kulcsemberek hiányoznak majd mindkét oldalon. RK Zagreb–OTP Bank-Pick Szeged mérkőzést rendeznek a férfi kézilabda Bajnokok Ligája hatodik fordulójában szerdán 18 óra 45 perctől. A találkozót a Sport1 élőben közvetíti.

Becsei Dávid

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében eddig még nyeretlen és pont nélkül utolsó helyen álló RK Zagreb vendége lesz az OTP Bank-Pick Szeged. Az "örökös" horvát bajnok legutóbb hazai környezetben szenvedett 36–31-es vereséget a dán GOG-tól a BL-ben, míg a bajnokságban az Umag otthonában nyert 32–25-re szombaton. 

Horvátországban lép pályára a Pick Szeged szerdán este.
Zágrábban folytatja szereplését a Bajnokok Ligájában a Pick Szeged.
Fotó: Karnok Csaba

Ma este RK Zagreb–Pick Szeged mérkőzéssel folytatódik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportköre a hatodik fordulóban. Miután a meccskeretek felkerültek az európai szövetség (EHF) honlapjára, kiderült, mindkét csapatnak lesz fontos hiányzója.

Két szegedi hiányzó

Michael Apelgren továbbra sem számíthat Magnus Abelvik Röd és Janus Smárason játékára sérülés miatt, így a nemrég Győrből igazolt Fazekas Máté mellett az akadémista jobbátlövő, Járó Kristóf is elutazott Zágrábba a Pick Szegeddel.

Klasszisa nélkül a Zagreb

Az RK Zagreb játékoskerete sem lesz teljes az OTP Bank-Pick Szeged elleni BL-meccsen. A csapat  rutinos irányítója, a világbajnoki ezüstérmes és BL-győztes Igor Karacic nincs ott Andrija Nikolic vezetőedző meccskeretében, ahogyan Damian Przytula sem. A lengyel balátlövő elképzelhető, hogy hamarosan, még szezon közben távozik egyes sajtóhírek szerint a horvát fővárosból, amennyiben megfelelő ajánlat érkezik érte.

Szégyen után fogadkozás

Ami pedig az esti mérkőzést illeti, fogadkoznak a zágrábiak, ugyanis a GOG elleni sima hazai vereség mélyen érintette a klubot és a szurkolótábort. Nikolic edző szégyenteljes szereplésről beszélt, úgy fogalmazott, nem azt a szintet hozták, amire képesek valójában. A Szegeddel kapcsolatban úgy vélekedik, Smárason hiánya érződik a játékon, de még így is kiváló csapat benyomását kelti, nagy küzdelemre számít.

Meccskeretek:

RK Zagreb:

Ante Grbavac, Haris Suljevic (kapusok), Patryk Walczak, Adin Faljic, Luka Lovre Klarica, Jakov Gojun, Giorgi Tskhovrebadze, Davor Cavar, Petar Topic, Davor Gavric, Ihar Bialiauski, Aleks Kavcic, Filip Glavas, Roko Trivkovic, Stanislau Sadouski, Aleksa Tufegdzic (mezőnyjátékosok).

OTP Bank-Pick Szeged:

Tobias Thulin, Mikler Roland (kapusok), Bodó Richárd, Fazekas Máté, Marin Jelinic, Jim Gottfridsson, Mario Sostaric, Sebastian Frimmel, Bánhidi Bence, Gleb Kalaras, Jérémy Toto, Lazar Kukics, Imanol Garciandia, Borut Mackovsek, Járó Kristóf, Szilágyi Benjámin (mezőnyjátékosok).

A legutóbbi Zagreb–Pick Szeged mérkőzés összefoglalója:

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu