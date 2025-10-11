1 órája
A fiatalok repítették győzelemig a Pick Szegedet az újonc ellen
A kapott gólok száma alapján, most védekeztek a legjobban idén eddig. Az OTP Bank-Pick Szeged a legtöbb kulcsemberét pihentetve, meghatározó játékidőt biztosítva a fiataloknak győzte le az újonc Szigetszentmiklóst a férfi kézilabda NB I. ötödik fordulójában a Pick Arénában.
A férfi kézilabda NB I. ötödik fordulójában az OTP Bank-Pick Szeged az újonc Szigetszentmiklóst fogadta a Pick Arénában szombaton este. Augusztus 31-én 37–28-ra már legyőzte a vendégeket idegenben a Tisza-parti alakulat. Ez a meccs viszont teljesen más játékképet festett, hiszen a hosszabb idő óta sérült Smárason, Kukics és Röd mellett Michael Apelgren Miklernek, Sostaricnak és Frimmelnek is pihenőt szavazott meg. Be is került több akadémista a meccskeretbe, Járó Kristóf pedig debütált a felnőttek között. Gólt még nem szerzett, egy szép asszisztot viszont kiosztott.
Megizzasztotta az első negyedórában a Szigetszentmiklós a Pick Szegedet. Jól védekeztek a vendégek, Holló Balázs több bravúrt bemutatott a kapuban. A hazaiak viszont rendre jól rendeződtek vissza, így gólokkal nem tudott büntetni az újonc.
Megizzadt a Pick Szeged az első félidőben
A 16. percben 7–5-nél vezetett először kettővel az Apelgren-csapat. Thulin is elkezdte üldözni a kivédett labdák számában Holló Balázst. Ellépett 9–5-re a Szeged, ezt a különbséget őrizte meg a szünetre, amikor 13–9 állt az eredményjelzőn.
Lendületet hoztak a fiatalok a támadásokba
A 37. minutumban 14–11-et, a 40.-ben viszont már 17–11-et mutatott a tábla. A vendégek mestere időt kért, Apelgren pedig pályára küldte a fiatalokat. A szegedi akadémisták üde színfoltjai voltak a hátralévő húsz percnek. Az irányító Lukács Kornél keze kifejezetten “sült”, betörésből és átlövésből is mattolta a vendégek kapusait, miközben lendületet hozott a hazai támadásokba. Furka Márton is lőtt hármat beállóból, míg Kucsera Máté a jobbszélről pattintott egyet. Radvánszki védett négy labdát, az utolsó percekben pedig Bodó mellett hat fiatal védekezett jól, így joggal járt a vastaps a nekik lefújást követően.
Michael Apelgren: – Mindkét csapatnak gratulálok. A Szigetszentmiklósnak a helytállás miatt, a mieinknek pedig azért, mert remek hozzáállással léptek pályára. Mivel csütörtökön este még Barcelonában játszott Bajnokok Ligája-mérkőzést, így sok időnk nem volt a céljaink megvalósítására. Le a kalappal az akadémista edzők és játékosok előtt, a fiatalok mai mérkőzésen nyújtott teljesítménye bizonyította, hogy lehet rájuk számítani, ez pedig az akadémián folyó munkát dicséri.
OTP Bank-Pick Szeged–Szigetszentmiklós 28–21 (13–9)
Férfi kézilabda NB I., 5. forduló. Szeged, Pick Aréna, 1505 néző. Vezette: Garai, Varasdi.
Szeged: THULIN – Szilágyi 3/1, Garciandia 5, Kalaras, MACKOVSEK 2, Jelinic 3, Gottfridsson 2. Csere: Radvánszki (kapus), Bánhidi, Bodó 2, Fogas, TOTO 3, Járó, LUKÁCS K. 4, Kucsera 1, Furka 3. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Szigetszentmiklós: HOLLÓ – Lakosy 5/3, Pulay 3, DAVIDOVIC 4, Kovács M. 2, Schmid 1, Hoffmann. Csere: Mojszilov (kapus), Brandt, Gábori, Mazák, Tóvizi 1, VAN DIJK 5, Spacsek, Turák. Vezetőedző: Imre Vilmos.
Hétméteres: 2/1, ill. 5/3.
Kiállítás: 0, ill. 10 perc.
