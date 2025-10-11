A fiatalok repítették győzelemig a Pick Szegedet az újonc ellen

A férfi kézilabda NB I. ötödik fordulójában az OTP Bank-Pick Szeged az újonc Szigetszentmiklóst fogadta a Pick Arénában szombaton este. Augusztus 31-én 37–28-ra már legyőzte a vendégeket idegenben a Tisza-parti alakulat. Ez a meccs viszont teljesen más játékképet festett, hiszen a hosszabb idő óta sérült Smárason, Kukics és Röd mellett Michael Apelgren Miklernek, Sostaricnak és Frimmelnek is pihenőt szavazott meg. Be is került több akadémista a meccskeretbe, Járó Kristóf pedig debütált a felnőttek között. Gólt még nem szerzett, egy szép asszisztot viszont kiosztott.

Garciandia ismét pályán töltött nagyjából negyven percet a Pick Szegedben, öt gólt dobott tíz lövésből.

Fotó: Karnok Csaba

Megizzasztotta az első negyedórában a Szigetszentmiklós a Pick Szegedet. Jól védekeztek a vendégek, Holló Balázs több bravúrt bemutatott a kapuban. A hazaiak viszont rendre jól rendeződtek vissza, így gólokkal nem tudott büntetni az újonc.

Megizzadt a Pick Szeged az első félidőben

A 16. percben 7–5-nél vezetett először kettővel az Apelgren-csapat. Thulin is elkezdte üldözni a kivédett labdák számában Holló Balázst. Ellépett 9–5-re a Szeged, ezt a különbséget őrizte meg a szünetre, amikor 13–9 állt az eredményjelzőn.

Lendületet hoztak a fiatalok a támadásokba

A 37. minutumban 14–11-et, a 40.-ben viszont már 17–11-et mutatott a tábla. A vendégek mestere időt kért, Apelgren pedig pályára küldte a fiatalokat. A szegedi akadémisták üde színfoltjai voltak a hátralévő húsz percnek. Az irányító Lukács Kornél keze kifejezetten “sült”, betörésből és átlövésből is mattolta a vendégek kapusait, miközben lendületet hozott a hazai támadásokba. Furka Márton is lőtt hármat beállóból, míg Kucsera Máté a jobbszélről pattintott egyet. Radvánszki védett négy labdát, az utolsó percekben pedig Bodó mellett hat fiatal védekezett jól, így joggal járt a vastaps a nekik lefújást követően.

Michael Apelgren: – Mindkét csapatnak gratulálok. A Szigetszentmiklósnak a helytállás miatt, a mieinknek pedig azért, mert remek hozzáállással léptek pályára. Mivel csütörtökön este még Barcelonában játszott Bajnokok Ligája-mérkőzést, így sok időnk nem volt a céljaink megvalósítására. Le a kalappal az akadémista edzők és játékosok előtt, a fiatalok mai mérkőzésen nyújtott teljesítménye bizonyította, hogy lehet rájuk számítani, ez pedig az akadémián folyó munkát dicséri.