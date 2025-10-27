október 27., hétfő

Férfi kézilabda

3 órája

Foghíjas kerettel készül ezen a héten a Pick Szeged

Túl vannak az őszi idény felén. Tizenöt meccset játszottak eddig a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában, a decemberi pihenőig pedig még tizenegy találkozó vár rájuk. Az OTP Bank-Pick Szeged tizenegy válogatott kézilabdázója ezen a héten viszont címeres mezben szerepel.

Becsei Dávid

Tíz győzelem, egy döntetlen és négy vereség az OTP Bank-Pick Szeged eddigi mérlege a 2025–2026-os idényben. Három vereség a BL-ben (Wisla Plock, Barca, Magdeburg), egy pedig a bajnokságban a Tatabánya ellen, illetve döntetlen Csurgón. Utóbbi két eredmény fájhat igazán Michael Apelgren vezetőedző tanítványai számára, hiszen ezzel máris veszélybe került az alapszakasz-elsőség. Emiatt a válogatott szünet után november 8-án muszáj lesz itthon tartani a Pick Arénában a két pontot a címvédő One Veszprém HC-vel szemben.

Imanol Garciandia a Pick Szeged játékosa.
A Pick Szeged jobbátlövője, Imanol Garciandia is hazautazott Spanyolországba.
Fotó: Karnok Csaba

Ne szaladjunk viszont ennyire előre, hiszen ezen a héten a válogatottakban szerepelnek a Pick Szeged játékosai is. Tizenegyen kaptak meghívót, a magyar együttesben Bánhidi Bence és Bodó Richárd lehet ott. Különleges mérkőzés vár majd rájuk, hiszen az osztrák szövetség 100 éves születésnapja alkalmából rendezett barátságos találkozón csapattársuk, Sebastian Frimmel ellen léphetnek pályára szombaton 18 órától Bécsben.

A Pick Szeged edzője sem lesz a városban

Az elmúlt héten 2028-ig hosszabbító Michael Apelgren távollétében – a svéd nemzeti csapat szövetségi kapitánya – Jonas Källman és Kárpáti Krisztián irányítja a tréningeket a Pick Arénában. Apelgren a svéd válogatottba Tobias Thulint és Jim Gottfridssont hívta meg innen, míg a horvát világbajnoki ezüstérmes szélsők, Marin Jelinic és Mario Sostaric is hazautazott. Fárasztó, de eredményes két hónap után Imanol Garciandiának is érkezett meghívó Spanyolországból, ahogy Borut Mackovseknek Szlovéniából, Lazar Kukicsnak pedig Szerbiából.

Miután első Pick-mezben dobott góljai is megszülettek Fazekas Máténak, ő sem lesz Szegeden a héten, mivel a juniorválogatottal készülhet majd.

