Labdarúgás

1 órája

Ezt várja a korábban Szegeden dolgozó portugál edző a ma esti világbajnoki selejtezőtől

A csoport favoritjának otthonában folytatódik a világbajnoki selejtező. A ma esti Portugália–Magyarország mérkőzés előtt a Szeged-Csanád GA korábbi mestere, Joao Janeiro is elárulta, mit tanácsolna a magyar csapatnak.

Vajgely Pál
Kedden 20.45-től Lisszabonban lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott, amely az F csoport favoritjának otthonában, Portugália ellen lép pályára a világbajnoki selejtezősorozat előtt. A Portugália–Magyarország mérkőzés előtt a korábban a Szeged-Csanád Grosics Akadémiánál is dolgozó portugál szakember, Joao Janeiro elmondta, úgy látja, a magyar csapatjáték sokat javult az utóbbi időben, és szerinte Szoboszlai Dominikék egy kicsit több bátorsággal más eredményt is elérhettek volna hazai pályán a portugálok ellen. A két csapat bő egy hónapja, szeptember 9-én találkozott egymással a Puskás Arénában, ahol a portugálok végül 3–2-re nyertek.

Joao Janeiro több bátorságot vár a Portugália–Magyarország meccsen a magyar csapattól.
Joao Janeiro több bátorságot vár a Portugália–Magyarország meccsen a magyar csapattól. Fotó: Kovács Péter

– Sok tehetség van a magyar válogatottban. Ha most Portugáliában dolgoznék, biztosan megpróbálnék magyarokat igazolni a ligába. Technikai, taktikai és erőnléti téren is magas szintű a magyar futball, de a mentalitás dönti el, hogy valakiből topjátékos lesz-e vagy sem. Nyaktól lefelé mindenki egyforma, a különbség nyaktól felfelé jelentkezik – mondta a mérkőzést megelőzően a Nemzeti Sportnak Joao Janeiro, aki 2018 novembere és 2020 májusa között irányította a Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatát.

Portugália–Magyarország: ők hiányoznak majd

A 44 éves portugál szakember kitért rá, azok közé tartozik, akik szerint nem egyértelmű esélyes a mai meccsen hazája válogatottja. – Portugál vagyok, de rögtön utána magyarnak érzem magam, és mindig szurkolok az önök válogatottjának – tette hozzá.

A később hazánkban a Kisvárda, valamint a Debrecen kispadján is megfordult Janeiro elmondta, azt tanácsolja a magyar csapatnak, többet játszanak az ellenfél térfelén, több bátorsággal lépjenek pályára. Janeiro úgy zárta, a mai egy igazán különleges nap lesz számára, hiszen a családjával együtt ünnepelheti lánya születésnapját, végezetül pedig azt kívánta, Magyarország is jusson ki a világbajnokságra Portugália mellett.

Ami a ma esti kereteket illeti, az UEFA honlapjára felkerültek a 23 nevet tartalmazó szűkített keretek, ebből pedig kiderül, hogy a magyar játékosok közül Balogh Botond és Tóth Barna maradt ki, Nagy Zsolt betegség miatt nem tudja vállalni a játékot, míg a portugáloknál Goncalo Inácio és Rafael Leao már korábban elhagyta az edzőtábort.

