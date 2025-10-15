Új rekordot ért el, és bronzérmes lett az Eb-n a szegedi paralimpikon

A magyar csapat legjobb eredményét érte el a horvátországi Eszéken megrendezett parasportlövő Európa-bajnokságon Rescsik Csaba. A Cél-Tudat SE parasportolója a 10 méteres légpuska álló versenyszámának selejtezőjét első helyen zárta, a 627,3 körös eredménye egy új európai kvalifikációs rekordot is jelentett. A döntőben végül 227,8 körrel zárt, ezzel pedig a magyar küldöttség egyetlen érmét, egy bronzérmet nyert az Eb-n.

Rescsik Csaba bronzérmes lett az Európa-bajnokságon. Fotó: Karnok Csaba

– Úgy érzem, hogy maradt még ebben. Örültem az új csúcsnak, a két fekvős számban pedig sikerült tapasztalatokat szereznem, ezeket később hasznosíthatom. Nem lehetek elkeseredett, de a helyén kell kezelni az eredményeket – mondta lapunknak Rescsik Csaba, aki 50 méteres puskában a nyolcadik lett a döntőben, míg a 10 és 50 méteres fekvő számokban a középmezőnyben zárt.

Hamarosan ismét versenyez Rescsik Csaba

A Cél-Tudat SE paralimpikonja egy rövidebb pihenést követően már az újabb versenyre koncentrál, hiszen a világkupa jövő hétvégén az Egyesült Arab Emirátusokban folytatódik, ahol három számban versenyez.

– Ez lesz az év utolsó nemzetközi eseménye, hazai színtéren lesznek még versenyeim. Igyekszem javítani azokat a dolgokat, amelyek az Eb-n nem sikerültek jól. Összességében tudok örülni annak, hogy ezüstérmet szereztem egy világkupán, méghozzá egy nem is egyszerű döntőben, és az Európa-bajnokság is jó volt, még ha logisztikailag nem is volt a legegyszerűbb megoldani. Jövőre már ismét kvótaszerző versenyek várnak ránk – mondta a rá váró feladatokról.

Rescsik Csaba tavaly egy ötödik és egy hetedik helyet szerzett a párizsi paralimpián.

– Egy-egy napon el tudunk vonatkoztatni a lövészettől, és szükségem is van arra, hogy mással foglalkozzak. A világkupa valamilyen szinten egy jó gyakorlási lehetőséget is jelent, arra számítok, több európai ország is jelen lesz, így egy színvonalas verseny várható – zárta Rescsik Csaba.