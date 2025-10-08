1 órája
Új pályán repülhetnek az ászok az Arany udvarán
Hatvan millió forintos projekt valósult meg. Két új kültéri röplabdapályát is átadtak az Arany János Általános Iskolában, a Szegedi Röplabda Sportegyesület beruházásának köszönhetően modern pálya várja a sportolni vágyókat.
Két új kültéri röplabdapályával gazdagodott az Arany János Általános Iskola. Az intézmény udvarán elkészült 60 millió forint értékű beruházás a Szegedi Röplabda Sportegyesület, az iskola és a Magyar Röplabda Szövetség közreműködésével valósult meg, segítve ezzel a szegedi klub népes utánpótlásbázisát is. Az átadó ünnepség az Arany Torna diáksport egyesület tartott bemutatót, majd később már a szervák és az ászok is előkerültek, az SZRSE kis sportolóit követően a felnőttek is felavatták az új pályát.
Az átadáson jelen volt Dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi minisztérium sportért felelős államtitkára, aki elmondta, az idei a Sportoló Nemzet tanéve, így igyekszik minél több intézményt meglátogatni. Kiemelte, Szeged első labdasportokban szerzett bajnoki címét a röplabda szolgáltatta.
– Őszintén bízom abban, hogy ez a gyönyörű két új pálya segít abban, hogy Szeged városa újfent röplabda lázban égjen. A Szegedi Röplabda SE mindent teljesít, amit elvárunk az egyesületektől, a felnőttcsapat mellett olyan utánpótlásbázist épített ki, amelyre támaszkodhat. Együttműködnek az egyetemmel és nyitnak az iskolák felé, valamint lehetőséget biztosít azoknak a fiataloknak is, akik nem versenyszerűen, csak közösségi színtéren szeretnének sportolni – mondta az átadó ünnepségen Schmidt Ádám, aki a diákokhoz szólva Dömölky Lídia, a Nemzet Sportolója szavait tolmácsolta, mi szerint az önbizalom felér egy fél győzelemmel, így azt tanácsolta, legyenek magabiztosak.
Szeged a röplabda fontos bázisa
Zalai Dávid, a Magyar Röplabda Szövetség titkára azt mondta, Szeged egy fontos bázisa a magyar sportéletnek, a Szegedi Röplabda SE pedig az elmúlt években fokozatosan és tudatosan építkezve komoly sporteredményeket ért el.
A szegedi klub elnöke, Varga Tamás 23 éve tanít az intézményben, beszédében hangsúlyozta, az új pálya remélhetőleg segít újabb klasszisok felfedezésében, hiszen a klub több játékosa is az Arany János Általános Iskolába járt, de a korosztályos válogatott strandröplabdázó, Pádár Réka is az iskola tanulója volt. Kiemelte, az új pályák nem csak az egyesületi munkához adnak nagy segítséget, hanem a testnevelési órákhoz is, a tanulók biztonságos körülmények között sportolhatnak.
