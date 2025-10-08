Új pályán repülhetnek az ászok az Arany udvarán

Két új kültéri röplabdapályával gazdagodott az Arany János Általános Iskola. Az intézmény udvarán elkészült 60 millió forint értékű beruházás a Szegedi Röplabda Sportegyesület, az iskola és a Magyar Röplabda Szövetség közreműködésével valósult meg, segítve ezzel a szegedi klub népes utánpótlásbázisát is. Az átadó ünnepség az Arany Torna diáksport egyesület tartott bemutatót, majd később már a szervák és az ászok is előkerültek, az SZRSE kis sportolóit követően a felnőttek is felavatták az új pályát.

Schmidt Ádám államtitkár és Varga Tamás, az SZRSE elnöke vágták át a szalagot az Arany János Általános Iskola új röplabda pályáin. Fotó: Karnok Csaba

Az átadáson jelen volt Dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi minisztérium sportért felelős államtitkára, aki elmondta, az idei a Sportoló Nemzet tanéve, így igyekszik minél több intézményt meglátogatni. Kiemelte, Szeged első labdasportokban szerzett bajnoki címét a röplabda szolgáltatta.

– Őszintén bízom abban, hogy ez a gyönyörű két új pálya segít abban, hogy Szeged városa újfent röplabda lázban égjen. A Szegedi Röplabda SE mindent teljesít, amit elvárunk az egyesületektől, a felnőttcsapat mellett olyan utánpótlásbázist épített ki, amelyre támaszkodhat. Együttműködnek az egyetemmel és nyitnak az iskolák felé, valamint lehetőséget biztosít azoknak a fiataloknak is, akik nem versenyszerűen, csak közösségi színtéren szeretnének sportolni – mondta az átadó ünnepségen Schmidt Ádám, aki a diákokhoz szólva Dömölky Lídia, a Nemzet Sportolója szavait tolmácsolta, mi szerint az önbizalom felér egy fél győzelemmel, így azt tanácsolta, legyenek magabiztosak.