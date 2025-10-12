Egy állomást sikeresen teljesítettek a szegediek az olimpia felé vezető úton

Az olimpia kvótaszerzés a tét a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozata során, a négy állomásból álló sorozat első állomását a kanadai Montrealban rendezik. A magyar női váltó a sikeres negyeddöntőt követően a kanadaiakkal, az olaszokkal és a kínaiakkal versenyeztek a finálés részvételért. Féltávot követően a magyar staféta leszakadt, így negyedik lett a futamában, ezáltal pedig jöhetett a B döntő. Itt Somodi Maja mellett már Kónya Zsófia is szerepet kapott a szegedi versenyzők közül, aki Somogyi Barbarát váltotta a magyar csapatban. A forgatókönyv hasonlóan alakult, a kínai és a lengyel négyes meglépett, viszont a lengyelek később elestek, így a magyar csapat másodikként ért célba, ezzel a magyar női rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott összesítésben hatodik lett, a győzelem Dél-Koreáé lett. A négyállomásos vk-sorozat végén a férfi és női stafétáknál nyolc-nyolc nemzet szerez kvótát, míg a vegyes váltóknál tizenkettő.

A magyar női rövidpályás gyorskorcsolya-váltó Montrealban ott volt a legjobb nyolc között. Fotó: Árvai Károly

A montreali világkupa küzdelmei vasárnap magyar idő szerint késő este érnek véget, egyéniben 1500 méteren Somodi Maja az elődöntőben futhat majd, jövő hétvégén pedig ismét Kanadában rendezik a második fordulót.

Rövidpályás gyorskorcsolya, világkupa, Montreal, női váltó, 3000 méter:

1. Dél-Korea 4:07.318, 2. Hollandia 4:07.350, 3. Kanada 4:07.450. 6. Magyarország (Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Somodi Maja, Somogyi Barbara, Sziliczei-Német Rebeka)