október 12., vasárnap

Miksa névnap

18°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Világkupa

1 órája

Egy állomást sikeresen teljesítettek a szegediek az olimpia felé vezető úton

Címkék#rövidpályás gyorskorcsolya#Kónya Zsófia#Somodi Maja

A női váltó olyan helyen végzett, amely olimpiai szereplést érhet néhány hét múlva. A rövidpályás gyorskorcsolya világkupa első állomásán a két szegedivel versenyző magyar női váltó érte el a legjobb eredményt a szombati versenynapon.

Vajgely Pál

Az olimpia kvótaszerzés a tét a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozata során, a négy állomásból álló sorozat első állomását a kanadai Montrealban rendezik. A magyar női váltó a sikeres negyeddöntőt követően a kanadaiakkal, az olaszokkal és a kínaiakkal versenyeztek a finálés részvételért. Féltávot követően a magyar staféta leszakadt, így negyedik lett a futamában, ezáltal pedig jöhetett a B döntő. Itt Somodi Maja mellett már Kónya Zsófia is szerepet kapott a szegedi versenyzők közül, aki Somogyi Barbarát váltotta a magyar csapatban. A forgatókönyv hasonlóan alakult, a kínai és a lengyel négyes meglépett, viszont a lengyelek később elestek, így a magyar csapat másodikként ért célba, ezzel a magyar női rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott összesítésben hatodik lett, a győzelem Dél-Koreáé lett. A négyállomásos vk-sorozat végén a férfi és női stafétáknál nyolc-nyolc nemzet szerez kvótát, míg a vegyes váltóknál tizenkettő.

A magyar női rövidpályás gyorskorcsolya-váltó Montrealban ott volt a legjobb nyolc között.
A magyar női rövidpályás gyorskorcsolya-váltó Montrealban ott volt a legjobb nyolc között. Fotó: Árvai Károly

A montreali világkupa küzdelmei vasárnap magyar idő szerint késő este érnek véget, egyéniben 1500 méteren Somodi Maja az elődöntőben futhat majd,  jövő hétvégén pedig ismét Kanadában rendezik a második fordulót.

Rövidpályás gyorskorcsolya, világkupa, Montreal, női váltó, 3000 méter:

1. Dél-Korea 4:07.318, 2. Hollandia 4:07.350, 3. Kanada 4:07.450. 6. Magyarország (Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Somodi Maja, Somogyi Barbara, Sziliczei-Német Rebeka)

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu