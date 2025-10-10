Egy lépés az olimpiai kvóta felé, elődöntős a szegediekkel felálló női váltó

Bombaerős negyeddöntőbe került a magyar női rövidpályás gyorskorcsolya válogatott a Montrealban zajló olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozat első állomásán: a 3000 méteres távon Dél-Korea, Hollandia és az Egyesült Államok stafétája volt a Kónya Zsófiával és Somodi Majával felálló magyarok ellenfele. A női váltónak ugyan az amerikaiakat megelőzve harmadik lett a futamában, és továbbjutást ugyan az első két hely valamelyike ért, de időeredményükkel így is a legjobb nyolc közé kerültek, ez pedig fontos lehet a későbbiekben is, hiszen a milánói téli olimpián nyolc csapat indulhat majd. A döntős szereplésért az olasz, a kínai és a kanadai négyes lesz a magyar csapat ellenfele az elődöntőben.

Kónya Zsófia és a női váltó továbbjutott a rövidpályás gyorskorcsolya világkupa első versenynapján. Fotó: Árvai Károly

Ugyanez a bravúr nem jött össze a 2000 méteres vegyes váltónak, mert bár a kanadai és a lengyel négyes mögött ugyanúgy harmadik lett, de a népesebb mezőny következtében ebben a számban nem lehetett idővel továbbjutni.

Az olimpiai szereplés a tét a rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott számára

Ami az egyéni versenyszámokat illeti, a férfiaknál 1500 méteren a szegedi Nógrádi Bence az első, míg Jászapáti Péter a második fordulóban búcsúzott, de a vigaszágon még javíthatnak. Az 500 méteres sprinttávon Jászapáti szintén a második körben esett ki, majd búcsúzott a vigaszágon is. A hölgyeknél Somodi Maja is a reményfutamokban folytathatja 1000 méteren.

A négyállomásos vk-sorozat végén a férfi és női stafétáknál nyolc-nyolc nemzet szerez kvótát, míg a vegyes váltóknál tizenkettő. Minden egyéni távon - 500, 1000 és 1500 méteren - egy nemzet legfeljebb három kvótát szerezhet, a két rövidebb távon 32-32, míg a leghosszabb számban 36 résztvevő lesz az olimpián.