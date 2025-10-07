Kanadában kezdik a küzdelmet az olimpiai kvótáért a szegediek

Négy versenyen dől el, kik lehetnek ott a milánói téli olimpián. Önmagában már ez is egy kemény helyzet elé állítja a rövidpályás gyorskorcsolya sportág képviselőit, hát még ha hozzátesszük, hogy ezt a négykvalifikációs versenyt mintegy másfél hónap alatt rendezik meg. A kvótákról dönteni hivatott World Tour-sorozat első állomását csütörtöktől vasárnapig Montrealban rendezik, majd egy héttel később ismét a kanadai városban futnak a résztvevők az ötkarikás részvételért, hogy aztán november végén Gdanskban és Dordrechtben végleg eldőljön, ki lehet majd ott az ötkarikás játékokon short trackben. A négy verseny összesített eredménye számít majd azt illetően, kik lehetnek ott a téli olimpián, erre egyébként maximum 112 versenyzőnek lesz lehetősége.A magyar csapatban négy szegedi versenyző kapott helyet az első két fordulóra, a hölgyeknél a junior világbajnok Somodi Maja mellett a sikeres kvalifikáció esetén negyedik olimpiájára készülő Kónya Zsófia a csapat tagja a Szegedi Korcsolyázó Egyesületből, míg a férfiaknál Jászapáti Péter és az FTC színeiben versenyző szegedi Nógrádi Bence lesz ott a mezőnyben.

Kónya Zsófia negyedik olimpiájára juthatna ki short trackben, Kanadában kezdődik a legfontosabb időszak. Fotó: Árvai Károly

Nehezebb helyzetbe került a magyar short track csapat

Természetesen hatalmas érvágás Jászapáti Petra hiánya: az egyéniben 500 méteren Európa-bajnok, a vegyes váltóval olimpiai bronzérmes júliusban szenvedett súlyos sérülést, amelynek következtében biztossá vált, nem csak a kvalifikációs versenyeken, de a téli olimpián sem vehet részt. A szegedi klasszis egyéniben is jó esélyekkel indulhatott volna Milánóban, így viszont a hölgyeknek nélküle kell küzdeniük az ötkarikás részvételért. Jászapáti Petrát hétfőn a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gyulay Zsolt is meglátogatta a sportkórházban.

– Nagyon fegyelmezetten halad a rehabilitációban, bízom benne, hogy minél hamarabb visszatér és a téli olimpián erősíti a csapatot. Fontos, hogy ott legyen és tapasztalatával, önbizalmával erősítse a csapatot – fogalmazott a MOB elnöke, majd hozzátette, az elmúlt években az látszódott, hogy mindig a short track csapat volt a legeredményesebb, mely nem csak a Liu-testvérekből állt, hanem a fiatalok is odaértek.