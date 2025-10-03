Megvolt a lehetőség a Fradi elleni bravúrhoz a kupában

A legjobb nyolc közé jutásért a Ferencvárossal játszhatott a KÉSZ-St. Mihály Szeged a Simple női kupa negyedik fordulójában. A nemzetközi színtéren még versenyben lévő zöld-fehérek a meccs harmadik percében megszerezték a vezetést, egy beívelést Nagy Vanessza fejelt a szegedi kapuba. A folytatásban kiegyenlített meccs zajlott a pályán, majd a térfélcserét követően a bátran kezdő St. Mihály előtt ott volt az egyenlítési lehetőség. Djurdjevac szöglete érintés nélkül a kapufán landolt, ám onnan végül kifele vágódott. Egyenlítés helyett nulla-kettő, ugyanis egy beadásnál ismét Nagy Vanessza volt a leggyorsabb, és ezúttal a kapuba ívelt.

Szoros meccs döntött arról, melyik csapat legyen ott a Simple női kupa negyeddöntőjében. Fotó: Gémes Sándor

A szegedi gólvágó a Simple női kupa nyolcaddöntőjében is eredményes volt

Öt perccel később a csereként beállt, bajnokságban már tízgólos Popovic szépített egy kiugratást követően, így maradtak izgalmak az utolsó húsz percre is. A vendégek kapusa ugyan többször is bizonytalankodott, de nem sikerült az egalizálás. A St. Mihály így is nagy csatára késztette hazánk legjobb női csapatát, ám végül a Ferencváros jutott be a legjobb nyolc csapat közé.

Major László: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, szerintem ilyen jól a Ferencváros ellen még sohasem játszottunk. Mindenki, aki pályára lépett, nagyszerűen helytállt. Egy kis szerencsével akár a döntetlent is elérhettük volna, akár büntetőpárbajra is kényszeríthettük volna az elmúlt hat bajnokság aranyérmesét, a legjobb magyar női együttest. Sajnos a kapufáról azonban nem befelé, hanem kifelé pattant a labda. Bízom benne, hogy ezt még visszaadja majd nekünk a sors. Ebből a mérkőzésből rengeteg erőt meríthetünk a folytatásra, a bajnoki találkozóinkra is. Megmutattuk, hogy bárkivel partiban tudunk lenni, ugyanilyen akarattal, hittel és lelkesedéssel kell futballozni a továbbiakban is!