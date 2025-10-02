Tegnap, 15:55
Nemesebb ellenfél nem is várhatna a szegedi csapatra a kupában
Pénteken a nemzetközi színtéren is érdekelt ellenfelet fogadják. A Simple női kupa nyolcaddöntőjében hazai környezetben játszik a KÉSZ-St. Mihály Szeged.
Alaposan belehúzott a Simple női kupa sorsolásán a KÉSZ-St. Mihály Szeged, hiszen a Tisza-partiak a lehetető legnehezebb ellenfelet kapták a sorozat negyedik fordulójában. A bajnoki csatározásokat követően pénteken 14 órától kupameccs vár a szegediekre, méghozzá a legutóbbi hat szezonban zsinórban bajnoki címet szerző Ferencváros ellen.
A zöld-fehérek még talpon vannak a nemzetközi színtéren is, ugyan a Bajnokok Ligájában nem sikerült a főtáblára kerülniük, ám így az Európa-kupában érdekeltek a továbbiakban, és ellenfelük a cseh Sparta Praha lesz majd. A Ferencváros esélyeshez méltóan kezdte az idei bajnokságot is, a Honvéd elleni idegenbeli döntetlent követően zsinórban öt győzelemnél járnak. A St. Mihály nemrég egy másik zöld-fehér csapat, az ETO ellen bravúros győzelmet aratott, míg a legutóbbi fordulóban a Szekszárd ellen győztek Sajti Krisztináék.
Simple női kupa: tét a legjobb nyolc közé jutás
– Nagyon nehéz feladat áll előttünk, hiszen a Fradi egyértelműen kiemelkedik a magyar mezőnyből. Hasonló keménységű és hőfokú mérkőzésre számítok, mint amit nyáron Belgrádban a Crvena Zvezda ellen játszottunk. Mindent meg fogunk tenni, ami tőlünk telik, igyekszünk megnehezíteni a favorit dolgát. A játékosaink számára ez egy kiváló alkalom arra, hogy megmutassák, mit tudnak – mondta a mérkőzést megelőzően Major László, a KÉSZ-St. Mihály Szeged vezetőedzője.
A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, így a pénteken 14 órakor a Szent Gellért Fórumban kezdődő mérkőzésen amennyiben döntetlent hozna a 90 perc, akkor rögtön tizenegyespárbajjal folytatódik a meccs.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
A Szedeáknak üzent a Szegedi VE kapitánya a győztes rangadó után