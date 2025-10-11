október 11., szombat

Labdarúgás

1 órája

Tovább tart a szegedi gólvágó kiváló formája

Visszavágtak a tavalyi vereségekért. A KÉSZ-St. Mihály Szeged a születésnapját a meccs előtti napon ünneplő Milica Popovic duplájával győzött Pécsett, a szerb támadó már 12 gólnál jár a Simple női NB I-ben.

Vajgely Pál

Az előző kiírásban mindkét PMFC elleni meccsét elveszítette a Simple női NB I-ben a KÉSZ-St. Mihály Szeged, így volt miért visszavágnia a Tisza-partiaknak. Bár a hazaiak kezdtek veszélyesebben, majd kiegyensúlyozottabbá vált a meccs, és nem hozott különösebben nagy helyzetet az első fél óra. Tíz perccel a szünet után azonban a St. Mihály gólfelelőse, Milica Popovic lépett ki egy indítással, majd ívelte át a pécsi kapus fölött a labdát, amivel megszerezte a vezetést a St. Mihály.

Milica Popovic már 12 gólnál jár a Simple női NB I-ben.
Milica Popovic már 12 gólnál jár a Simple női NB I-ben. Fotó: Gémes Sándor

Ötödik helyre lépett fel a Simple női NB I-ben a St. Mihály

A térfélcserét követően a félidőben csereként beszállt korosztályos válogatott Turi Bori előtt adódott nagy lehetőség, ám a kapu mellé lőtt. A PMFC volt aktívabb mezőnyben, és a félidő közepén egyenlítettek is a hazaiak. Egy szabadrúgást követő kavarodás után Bocz fejesével egalizáltak a pécsiek. Mindössze pár percig volt egyenlő az állás, mert Djurdjevac remek ütempasszával Popovic lépett ki, és ezt a ziccert is értékesítette. A születésnapját pénteken ünneplő szerb csatár ezzel már tizenkettedik gólját szerezte ebben a szezonban. A meccs végét már taktikus játékkal lehozta a szegedi csapat, amely roppant értékes három pontot szerzett, és feljött az NB I. ötödik helyére.

Major László: – A futball törvényszerűsége, hogy ha hat-hét játékos átlagon felüli teljesítményt nyújt, akkor még egy nagyon jó csapat ellen is tudunk győzni. Márpedig a PMFC kiváló együttes, ezért nagy sikernek tartom, hogy idegenben vertük meg őket. A Pécset ráadásul még nem tudtuk eddig felülmúlni az NB I-ben, most revansot vettünk a tavalyi két vereségért. Gratulálok a lányoknak a játékukhoz és a diadalhoz is! Hozzáteszem azonban, hogy ez a győzelem még többet ér, ha szerdán odahaza a Viktoria ellen is begyűjtjük a három pontot.

Pécsi MFC–KÉSZ-St. Mihály Szeged 1–2 (0–1)
Női labdarúgó Simple női NB I., 7. forduló. Pécs, PMFC stadion, 150 néző. Vezette: Alafi Beatrix (dr. Bencze, Huszár).
PMFC: Bednar – Bolboaca, Bocz, Acsádi, Farkas J. (Bódis), Balogh R. (Máté), Kardos, Tristan, Égi, Tóth Z. (Turi, a szünetben), Horváth K. (Gyánó, a szünetben). Vezetőedző: Augustin Bolboaca.
St. Mihály: Aradi – Komlós, Ónodi, Sajti, Juhász E., Djurdjevac, Simonovic (Németh P., 80.), Török L., Gyovai (Horváth L., a szünetben), Suták (Szőke, a szünetben), Popovic (Horváth A., 92.). Vezetőedző: Major László.
Gólszerzők: Bocz (68.), ill. Popovic (35., 75.).

