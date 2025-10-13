október 13., hétfő

Egyedüli magyarként jutott el az elődöntőig a szegedi junior világbajnok

Véget ért az első állomás. A rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának zárónapján egyedül Somodi Maja volt érintett az elődöntőkben.

Munkatársunktól

A női váltó hatodik helyét követően vasárnap az 1500 méteres egyéni futamokkal zárult a rövidpályás gyorskorcsolyázók montreali világkupa állomása. Az utolsó napon egyedül a Szegedi Korcsolyázó Egyesület versenyzője, Somodi Maja volt érintett, aki az elődöntőben futhatott.

Somodi Maja dolgát megnehezítették a riválisok, az ütközés után folytathatta a versenyzést.
Somodi Maja dolgát megnehezítették a riválisok, az ütközés után folytathatta a versenyzést. Fotó: Árvai Károly

Somodi Maja kemény futamban versenyzett

A junior világbajnok versenyző tartotta a lépést a világ egyik legjobbjával, a dél-koreai Kim Gillivel, majd a holland és francia ellenfele úgy zárt össze előtte, hogy Maja nem tudta elkerülni az esést. A bírók végül kizárták a franciát, Somodi Maja pedig a döntés értelmében a B döntőben folytathatta a küzdelmeket. Itt az ötödik helyen, azaz összesítésben a tizenkettedik pozícióban zárt.

Bánhidi Ákos ágazati igazgató az M1-nek elmondta, a női váltónak Jászapáti Petra kiválásával a pontszerző helyek megszerzése lehet a reális cél, ezt a lányok most egy hatodik hellyel bizonyították. Hozzátette, a legnehezebb helyzetben a férfi váltó van, amelynek a következő versenyeken elődöntőbe kell jutnia ahhoz, hogy megmaradjon az esélye az ötkarikás szereplésre. Bánhidi Ákos megjegyezte, a mezőny semmivel sem volt gyengébb, mint egy olimpián.

A négy állomásos világkupa végén dől el, ki szerzett kvótát a jövő év elején esedékes milánói téli olimpiai játékokra. Hétvégén ismét Montrealban lépnek jégre a sportág legjobbjai, majd november 20. és 23. között a lengyelországi Gdansk, végül egy héttel később a hollandiai Dordrecht lesz a házigazda.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

