Ismét szegedié volt az egyéni legjobb teljesítmény Montrealban

Akárcsak az első világkupa-forduló utolsó napján, úgy a második, szintén Montrealban megrendezett kör nyitónapján is Somodi Maja ért el a legjobb magyar eredményt a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók közül. A Szegedi Korcsolyázó Egyesület versenyzője egyedüliként selejtezett sikeresen az 1000 méteres távon, és várhatja a folytatást, miután mindkét futamából harmadikként, idővel sikerült továbbjutnia. A szám másik két magyar indulója közül Bácskai Sára Luca és Sziliczei-Német Rebeka a második körben búcsúzott, utóbbi a reményfutamot sikerrel véve még ott lesz a szombat délelőtti folytatásban.

Somodi Maja volt a legeredményesebb egyéni magyar a világkupa második fordulós nyitónapján. Fotó: Árvai Károly

Somodi Maja a váltóval is versenyzett

Ismét futott a magyar női váltó is, a amely legutóbb hatodik helyen zárt, ezzel pedig értékes helyezést ért el az olimpiai kvalifikáció szempontjából. A magyar csapatnak ezúttal nem sikerült a bravúr, azaz a legjobb nyolc közé jutás, a negyeddöntőben a világklasszisok mezőnyében negyedik lett. Egy héttel korábban az Egyesült Államokat megelőzve sikerült továbbjutni, ezúttal viszont rangsorolóra kényszerült, és végül a 11. helyen zárt. A 2000 méteres vegyes váltónak sem jött össze a bravúr, mert ahogy egy hete, úgy ezúttal is a kanadai és a lengyel négyes mögött lett harmadik a negyeddöntős futamában.