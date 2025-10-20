A későbbi győztessel küzdhetett a továbbjutásért a szegedi fiatal

Egyedüli magyarként csak Somodi Maja volt érdekelt a középső táv negyeddöntőiben a rövidpályás gyorskorcsolyázók Montrealban zajló olimpiai kvalifikációs világkupa második fordulójában. Bácskai Sára Luca és Sziliczei-Német Rebeka nem járt sikerrel a délelőtti reményfutamok során az 1000 méteres távon, így egyedül a Szegedi Korcsolyázó Egyesület versenyzője volt ott a folytatásban. A 21 éves versenyző az ötfős futamában harmadik lett, az időeredménye pedig nem volt elegendő ahhoz, hogy ott legyen a legjobb tíz mezőnyében. Somodi Maját az első fordulóhoz hasonlóan az ezen a távon a második körben is világkupa-győztes kanadai Courtney Sarault, valamint a lengyel Gabriela Topolska előzte meg, és végül a 13. helyen zárt.

Somodi Maja hozta a legjobb egyéni magyar eredményt Montrealban. Fotó: Árvai Károly

Somodi Maja a váltóval is versenyzett

1500 méteren Somodi Maja 24. helyen zárt, míg 500 méteren Kónya Zsófia a 32. helyen végzett. A férfiaknál a szegedi Jászapáti Péter 500 méteren 33., 1000 méteren pedig 27. lett, ezen a távon a Ferencvárosban versenyző szegedi Nógrádi Bence a 33. pozíciót szerezte meg. A női váltó 11. lett, a férfi 5000 méteres váltó szintén ezen a helyen végzett, míg a 2000 méteres vegyes váltó tizedikként zárt. A mostani, második montreali állomás után november 20. és 23. között a lengyelországi Gdanskban, végül egy héttel később a hollandiai Dordrechtben versenyeznek a sportág legjobbjai.