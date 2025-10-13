1 órája
Nemcsak a sérüléshullám miatt fontos a Pick Szeged új igazolása
Hihetetlen, milyen gyorsan telik az idő. A Délmagyar-podcast Sporthang legfrissebb adásában az őszi szezon kapcsán állapítottuk meg ezt. Terítéken volt az OTP Bank-Pick Szeged barcelonai vendégjátéka és a Szigetszentmiklós ellen jól játszó fiatalok, valamint az SZTE-Szedeák szolnoki veresége, valamint az NB III.-as futballcsapataink majdnem tökéletes hétvégéje.
Egy hét szünet után visszatért a Délmagyar podcast Sporthang című adása. Lapunk sportújságírói, Becsei Dávid és Vajgely Pál értékelte az OTP Bank-Pick Szeged barcelonai vereségét, valamint a Szigetszentmiklós elleni hazai sikert. A beszélgetésből kiderül, miért fontos igazolás – nemcsak a sérüléshullám miatt – Fazekas Máté, illetve Jim Gottfridsson mikor érkezett meg a csapatba.
Minden várakozásunkat felülmúlta a Szolnoki Olaj az NB I./A csoportjában az SZTE-Szedeák ellen, amely két meghatározó játékosa nélkül szenvedett vereséget.
Beindult a nagyüzem a férfi vízilabda OB I.-ben, a Szeged pedig mindkét eddigi mérkőzését megnyerte. Bár a Szentes még pont nélküli, a Honvéd elleni meccsük miatt igazán bizakodóak lehetnek a jövőt illetően.
Íme a Sporthang legfrissebb adása:
delmagyar.hu podcast
