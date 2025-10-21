1 órája
Sorsdöntő hét vár a Szeged-Csanád GA-ra
Erőltetett menetet zár le ezen a héten az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában és az NB I-ben is. Fontos sikert aratott a Szeged-Csanád GA a labdarúgó NB II.-ben a BVSC ellen, de még fontosabb hét vár rá. Előbb a Videoton vendége lesz a bajnokságban, majd a Diósgyőr otthonában lép pályára a MOL Magyar Kupában. Izgalmas kérdésekben és válaszokban bővelkedik a Délmagyar podcast Sporthang című legfrissebb adása. Hallgassa meg!
Váratlan témával indul a Délmagyar podcast Sporthang című legfrissebb adása. A Como–Juventus olasz futballmérkőzés került középpontba, ezt követően viszont a Szeged-Csanád GA BVSC elleni szűknek tűnő, de a játékképe alapján messze nem annyira szoros győzelméről beszélgetett a Délmagyarország két sportújságírója, Becsei Dávid és Vajgely Pál.
Valóban visszavágott az OTP Bank-Pick Szeged a csurgói döntetlen után a CSKK-nak? Ezt a kérdést is megválaszoltuk a Sporthangban, de arról is szót ejtettünk, az első igazán erőltetett menet végén mennyire fontos a szerdai zágrábi BL-meccs, illetve a vasárnapi balatonfüredi bajnoki.
Dupla Kaposvár–Szeged után most jöhet a dupla Fehérvár–Szeged, ugyanis a férfi kosárlabda NB I./A csoportban és a labdarúgó NB II.-ben is ilyen párosítást rendeznek a hétvégén.
Két nem várt, de annál parádésabb sikert boncolgattunk az adás végén, az NB III.-as SZVSE futballcsapata az addig listavezető Monort, míg az SZVE Goodwill Pharma Fortacell OB I.-es férfi vízilabdacsapata az OSC-t győzte le.
Hallgassa meg a Sporthang legfrissebb adását:
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
delmagyar.hu podcast
- A férfi, aki trágár szavakkal lett ismert, de mégsem káromkodik
- Nemcsak a sérüléshullám miatt fontos a Pick Szeged új igazolása
- Komoly kihívás előtt állnak a hazai vállalkozások
- Ez a mediterrán gyümölcs hódítja most meg a magyar kerteket, a növényorvos szerint nem véletlenül
- A Sztárbox elbulvárosítja-e az ökölvívást? Podcast-ünkben Kokó válaszolt erre