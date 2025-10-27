2 órája
Ezt hozhatja Apelgren hosszabbítása a Pick Szeged számára
Az egyik legfontosabb elem a helyére került a kirakósban. A Délmagyarország sportos podcastjében, a Sporthangban átbeszéltük, miért volt fontos a vezetőedző hosszabbítása a Pick Szeged számára, megemlékeztünk a klub elhunyt alapítójáról, és szóba került a kedd esti kupameccs is.
A Pick Szeged vezetőedzője 2028-ig írt alá a csapatnál.
Fotó: Kanok Csaba
Fontos bejelentést tett az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, amely 2028-ig meghosszabbította Michael Apelgren vezetőedző szerződését. A bejelentés súlyáról és következményeiről beszélt lapunk két sportújságírója, Becsei Dávid és Vajgely Pál a Sporthang című podcast legújabb adásában, ahol megemlékeztünk a klubot alapító Bérczy Mihályról is, aki 95 éves korában hunyt el.
Kaposvár után Székesfehérvár csapataival szemben játszott dupla derbit Szeged két csapata, ám ezúttal sem a Szeged-Csanád Grosics Akadémiának, sem az SZTE-Szedeáknak nem sikerült nyernie székesfehérvári ellenfelével szemben. Szegedi csapat a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának legjobb formában lévő együttese, miután az SZVSE zsinórban az ötödik meccsét is megnyerte.
Hallgassa meg a Sporthang legfrissebb adását!
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
delmagyar.hu podcast
- Mi fán terem a mézga? Segélykiáltás vagy veszélyes betegség? Növényorvos válaszolt
- Sorsdöntő hét vár a Szeged-Csanád GA-ra
- A férfi, aki trágár szavakkal lett ismert, de mégsem káromkodik
- Nemcsak a sérüléshullám miatt fontos a Pick Szeged új igazolása
- Komoly kihívás előtt állnak a hazai vállalkozások