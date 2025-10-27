október 27., hétfő

Szabina névnap

11°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
delmagyar.hu podcast

59 perce

Ezt hozhatja Apelgren hosszabbítása a Pick Szeged számára

Címkék#Délmagyar Podcast#OTP Bank-Pick Szeged#Bérczy Mihály#podcast

Az egyik legfontosabb elem a helyére került a kirakósban. A Délmagyarország sportos podcastjében, a Sporthangban átbeszéltük, miért volt fontos a vezetőedző hosszabbítása a Pick Szeged számára, megemlékeztünk a klub elhunyt alapítójáról, és szóba került a kedd esti kupameccs is.

Munkatársunktól
Ezt hozhatja Apelgren hosszabbítása a Pick Szeged számára

A Pick Szeged vezetőedzője 2028-ig írt alá a csapatnál.

Fotó: Kanok Csaba

Fontos bejelentést tett az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, amely 2028-ig meghosszabbította Michael Apelgren vezetőedző szerződését. A bejelentés súlyáról és következményeiről beszélt lapunk két sportújságírója, Becsei Dávid és Vajgely Pál a Sporthang című podcast legújabb adásában, ahol megemlékeztünk a klubot alapító Bérczy Mihályról is, aki 95 éves korában hunyt el. 

Sporthang
A Sporthang legújabb adásában is sok érdekes sportesemény beszéltek át kollégáink. Fotó: DM

Kaposvár után Székesfehérvár csapataival szemben játszott dupla derbit Szeged két csapata, ám ezúttal sem a Szeged-Csanád Grosics Akadémiának, sem az SZTE-Szedeáknak nem sikerült nyernie székesfehérvári ellenfelével szemben. Szegedi csapat a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának legjobb formában lévő együttese, miután az SZVSE zsinórban az ötödik meccsét is megnyerte.

Hallgassa meg a Sporthang legfrissebb adását!

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

delmagyar.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu