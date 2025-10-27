Ezt hozhatja Apelgren hosszabbítása a Pick Szeged számára

Fontos bejelentést tett az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, amely 2028-ig meghosszabbította Michael Apelgren vezetőedző szerződését. A bejelentés súlyáról és következményeiről beszélt lapunk két sportújságírója, Becsei Dávid és Vajgely Pál a Sporthang című podcast legújabb adásában, ahol megemlékeztünk a klubot alapító Bérczy Mihályról is, aki 95 éves korában hunyt el.

A Sporthang legújabb adásában is sok érdekes sportesemény beszéltek át kollégáink. Fotó: DM

Kaposvár után Székesfehérvár csapataival szemben játszott dupla derbit Szeged két csapata, ám ezúttal sem a Szeged-Csanád Grosics Akadémiának, sem az SZTE-Szedeáknak nem sikerült nyernie székesfehérvári ellenfelével szemben. Szegedi csapat a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának legjobb formában lévő együttese, miután az SZVSE zsinórban az ötödik meccsét is megnyerte.

