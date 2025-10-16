Minden jel arra utal, új klubnál folytatja Szabics Imre

Afrika egyik legsikeresebb klubjánál folytathatja edzői karrierjét Szabics Imre. Az Al-Ahli ugyanis a napokban bejelentette, hogy a csapat irányítását az a dán Jess Thorup vette át, akivel Szabics korábban együtt dolgozott a német Bundesligában szereplő Augsburgnál, ahol a szegedi szakember másodedzőként dolgozott. Legutóbb arról írtunk, bár nagy változások voltak a német klubnál, Szabicsra a továbbiakban is számítanak.

Szabics Imre Afrika egyik legsikeresebb klubjánál dolgozhat. Fotó: Török Attila

A 45-szörös egyiptomi bajnok, valamint az afrikai Bajnokok Ligáját 12 alkalommal elhódító Al-Ahli a közösségi oldalán közzétett fotóin és videón már ott látható Szabics Imre is. A klub eddig nem részletezte Thorup szakmai stábtagjait, a bejelentés kapcsán annyit írnak, két másodedző, egy erőnléti edző, egy kapusedző és egy elemző érkezik a dán szakemberrel. Mint ahogy az Augsburg sem kommunikált semmit arról, hogy Sandro Wagner vezetőedző stábja változott volna, és a Bundesligában szereplő klub honlapján jelenleg is feltüntetik Szabics Imrét a stábtagok között.

Szabics Imre (balról) ismét együtt dolgozhat a dán vezetőedzővel. Fotó: Al-Ahli

Szabics Imre új csapata megkezdi a BL-t

Az Al-Ahli egyébként szombaton kezdi meg a szereplését az afrikai Bajnokok Ligájában, ahol a legjobb 32 között a burundi Aigle Noir csapatával találkozik. Az egyiptomi csapatban két korábban a magyar NB I.-ben megfordult játékos található, az egykori ferencvárosi Mohamed Ben Romdan, valamint a Fehérvárban játszó Nejc Gradisar.