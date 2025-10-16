1 órája
Minden jel arra utal, új klubnál folytatja Szabics Imre
Új közegben dolgozhat. Szabics Imre követi a német klubjától távozó vezetőedzőt, és Afrikában dolgozik a továbbiakban.
Afrika egyik legsikeresebb klubjánál folytathatja edzői karrierjét Szabics Imre. Az Al-Ahli ugyanis a napokban bejelentette, hogy a csapat irányítását az a dán Jess Thorup vette át, akivel Szabics korábban együtt dolgozott a német Bundesligában szereplő Augsburgnál, ahol a szegedi szakember másodedzőként dolgozott. Legutóbb arról írtunk, bár nagy változások voltak a német klubnál, Szabicsra a továbbiakban is számítanak.
A 45-szörös egyiptomi bajnok, valamint az afrikai Bajnokok Ligáját 12 alkalommal elhódító Al-Ahli a közösségi oldalán közzétett fotóin és videón már ott látható Szabics Imre is. A klub eddig nem részletezte Thorup szakmai stábtagjait, a bejelentés kapcsán annyit írnak, két másodedző, egy erőnléti edző, egy kapusedző és egy elemző érkezik a dán szakemberrel. Mint ahogy az Augsburg sem kommunikált semmit arról, hogy Sandro Wagner vezetőedző stábja változott volna, és a Bundesligában szereplő klub honlapján jelenleg is feltüntetik Szabics Imrét a stábtagok között.
Szabics Imre új csapata megkezdi a BL-t
Az Al-Ahli egyébként szombaton kezdi meg a szereplését az afrikai Bajnokok Ligájában, ahol a legjobb 32 között a burundi Aigle Noir csapatával találkozik. Az egyiptomi csapatban két korábban a magyar NB I.-ben megfordult játékos található, az egykori ferencvárosi Mohamed Ben Romdan, valamint a Fehérvárban játszó Nejc Gradisar.
