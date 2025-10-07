Szegedre figyelt az olimpiai sportág a hétvégén

Mintegy 850 cselgáncsozó volt jelen az újszegedi sportcsarnokban az elmúlt hétvégén, így nem túlzás azt állítani, ezúttal is Szeged volt a judo fővárosa. A Szatymazi Judo SE ezúttal is alaposan kitett magáért a rendezés terén, a kétnapos esemény nyitásaként az ifjúságiak B magyar bajnokságát rendezték meg, ahol a szatymaziak közül ezüstérmes lett Nagy Csongor (46 kg) és Jáger Tamás (60 kg), míg Asbóth Lilla a 40 kg-osok között ötödik helyen végzett az olimpiai bronzérmesről, Kincses Tiborról elnevezett emlékversenyen. Délután a felnőttek léptek tatamira, a másodosztályú magyar bajnokság a Kunyik József emlékverseny nevet viselte. Itt a plusz 100 kg-osok között bajnoki címet nyert Tompa Márton, ezüstérmesként végzett Rafael Ábrahám (60 kg) és Tompa Péter (100 kg), a dobogó harmadik fokára pedig Zádori Bálint (90 kg) állhatott fel, a 66 kg-osok között pedig Kónya Ádám végzett ötödikként.

A Szatymazi Judo SE ezúttal is megmozgatta az országot. Fotó: Szatymazi Judo SE

Idén is megrendezte a Csaba Béla emlékversenyt a Szatymazi Judo SE

Vasárnap a sportág szegedi atyjára, Csaba Bélára emlékeztek az Első Beton kupával: a cselgáncsot a városban meghonosító Csaba Béla emlékére megrendezett versenyen három bajnoki címet is szereztek a szatymaziak. Asbóth Lilla (40 kg), Nagy Csongor (46 kg) és Dranici Darco (60 kg) is aranyérmes lett, Kopasz Csenge (36 kg), Rappai Levente (45 kg) és Márta Marcell (81 kg) ezüstérmesként zárt, míg bronzéremből is szintén három jutott a klubnak. Tót Dávid (50 kg), Cseh Botond (50 kg) és Sirián Bence (+81 kg) is harmadik helyezettként zárta a Csaba Béla emlékversenyt. Csóti-Gálfi Attila (38 kg) és Petró Borka (45 kg) is ötödikként végzett.

