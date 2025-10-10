Aczél Zoltán: nekem is be kellett áldoznom magamat

– Eltelt a bajnokság közel harmada, kilenc meccs után tizenöt pontot szerzett a csapat. Hogy értékelné a Szeged-Csanád GA idényének eddigi részét?

Aczél Zoltán a nyár óta irányítja a Szeged-Csanád GA-t. Fotó: Gémes Sándor

– Teljesen elégedetlen nem lehetek a keret mélységét és minőségét látva, de van hiányérzetem. A Mezőkövesd és a Soroksár elleni meccsünk nem tetszett, még a Karcag elleni hazai döntetlen sem tűnik jónak, de ott volt egy olyan félidőnk, ahol a legjobban játszottunk, csak nem tudtunk a helyzetekkel élni, ellenfelünk pedig kontrából megtréfált bennünket. Sokszor azt kaptam, ami körülbelül várható volt a csapattól. A nyáron sokan érkeztek, nem mindenki a legjobb állapotban, távozóink is voltak, és én is új vagyok. Négy pontra vagyunk a feljutó helytől, de nyolc-tíz pontra vagyunk a kieséstől is, nagyon szűk a mezőny.

– Az Ön csapataira korábban is jellemző volt a támadófutball, és érkezésekor is azt ígérte, egy támadóbb felfogású Szegedet láthatunk majd a pályán. Hogy áll ennek a megvalósítása?

– Az érkezésem előtt azt láttam, hogy a csapat mélyebben védekezett és defenzívebb futballt játszott, mint amit én szeretek, de ezt nem az én tisztem megítélni, nem beszélnék visszafelé. Én is picit beáldoztam magam. Két erőcsatárom van, ami hozhat egy két ékes játékot, de nem biztos, hogy egy gyors, technikai alapokon működő futballt, így sokat változtattam én is azon a filozófián, amit elterveztem. Nehéz megerőszakolni magát az embernek, de mindig a keret minőségére, stílusára kell alkotni ezt a dolgot, nem lehet minden áron a kis játékot erőltetni, ha nem erre van a megfelelő kereted. Sok a direkt labda nálunk, hamarabb juttatjuk fel a támadózónába a labdát, ahol nem hogy tiltva, kérve van a futball. Tizenegy gólt szereztünk, ami nem sok, de van négy győztes meccsünk, és van, amikor jól felépítjük a támadásokat. Támadójátékot ígértem, azt is szeretném megvalósítani, de ez nem ilyen egyszerű. Szeretem, ha megvan a játék minősége, és kiszolgáljuk a kilátogató nézőket, de a legfontosabb az eredmény, ez pedig néha megváltoztatja az ember véleményét.