Aczél Zoltán: nekem is be kellett áldoznom magamat
Jön a szezon második része. Az őszi szezon felénél járva a Szeged-Csanád GA nyáron kinevezett edzőjével, Aczél Zoltánnal beszélgettünk az eddigi időszakról, támadófutballról, valamint a közelgő kihívásokról.
– Eltelt a bajnokság közel harmada, kilenc meccs után tizenöt pontot szerzett a csapat. Hogy értékelné a Szeged-Csanád GA idényének eddigi részét?
– Teljesen elégedetlen nem lehetek a keret mélységét és minőségét látva, de van hiányérzetem. A Mezőkövesd és a Soroksár elleni meccsünk nem tetszett, még a Karcag elleni hazai döntetlen sem tűnik jónak, de ott volt egy olyan félidőnk, ahol a legjobban játszottunk, csak nem tudtunk a helyzetekkel élni, ellenfelünk pedig kontrából megtréfált bennünket. Sokszor azt kaptam, ami körülbelül várható volt a csapattól. A nyáron sokan érkeztek, nem mindenki a legjobb állapotban, távozóink is voltak, és én is új vagyok. Négy pontra vagyunk a feljutó helytől, de nyolc-tíz pontra vagyunk a kieséstől is, nagyon szűk a mezőny.
– Az Ön csapataira korábban is jellemző volt a támadófutball, és érkezésekor is azt ígérte, egy támadóbb felfogású Szegedet láthatunk majd a pályán. Hogy áll ennek a megvalósítása?
– Az érkezésem előtt azt láttam, hogy a csapat mélyebben védekezett és defenzívebb futballt játszott, mint amit én szeretek, de ezt nem az én tisztem megítélni, nem beszélnék visszafelé. Én is picit beáldoztam magam. Két erőcsatárom van, ami hozhat egy két ékes játékot, de nem biztos, hogy egy gyors, technikai alapokon működő futballt, így sokat változtattam én is azon a filozófián, amit elterveztem. Nehéz megerőszakolni magát az embernek, de mindig a keret minőségére, stílusára kell alkotni ezt a dolgot, nem lehet minden áron a kis játékot erőltetni, ha nem erre van a megfelelő kereted. Sok a direkt labda nálunk, hamarabb juttatjuk fel a támadózónába a labdát, ahol nem hogy tiltva, kérve van a futball. Tizenegy gólt szereztünk, ami nem sok, de van négy győztes meccsünk, és van, amikor jól felépítjük a támadásokat. Támadójátékot ígértem, azt is szeretném megvalósítani, de ez nem ilyen egyszerű. Szeretem, ha megvan a játék minősége, és kiszolgáljuk a kilátogató nézőket, de a legfontosabb az eredmény, ez pedig néha megváltoztatja az ember véleményét.
– Mennyire nehéz ezt átvinni egy ilyen NB II.-es mezőnyön, ahol a legtöbb csapat a védekezésre, a rombolásra helyezi a hangsúlyt?
– A Soroksár elleni meccsről van egy statisztikánk: összesen harminchét alkalommal voltunk az ellenfél tizenhatosánál, ez nemzetközi szintű, a meccset három-nullára nyerő Soroksár pedig tizenegyszer járt a mi tizenhatosunknál. A Kozármisleny kilencszer, a Karcag pedig hétszer jutott el a tizenhatosunkig. Ha harminchétszer eljutsz az ellenfél tizenhatosáig, és ott nem történik semmi, akkor ott van valami probléma. A Vasas ellen mi is olykor defenzívebbek voltunk, de egy olyan csapatnak nem lehet nekiszaladni, amelynek kispadján hat-hét válogatott, NB I.-et megjárt labdarúgó ül, mert kivégzed magadat. Aki beteszi a Szent Gellért Fórumba a lábát, az nem vállal fel éles, nyitott játékot, ezzel meg kell küzdenünk nekünk is, de egy Vasasnak is ugyanúgy meg kell küzdenie. Imádom a rövidpasszos futballt, sok jó játékosom van, nagyon szeretem a csapatomat, emberileg is, szakmailag sok jó dolgot látok bennünk, de nincs Urblíkom. Ha lesz Urblík, vagy Radó, akkor mi is levisszük többet a labdát a földre, így néha nekünk is változtatni kell a stílusunkon. Az NB II.-ben idomulni kell, a főszerepet a fizikális mutatók és a párharcok játsszák, nem a szép játék.
A Videoton, DVTK, Honvéd hármas vár a Szeged-Csanád GA-ra
– Hogy érzi, adhat lendületet, hitet egy Vasas elleni idegenbeli döntetlen? Egy ilyen rangadón is bátran lépett fel a csapat, a közeljövőben pedig kemény idegenbeli meccsek várnak majd Önökre.
– Volt egy kis vitám a csapatommal még az előző válogatott szünetben. Normális, intelligens gyerekek, néha túl jó srácok is. Megértették, hogy ez kevés lesz, a Szentlőrinc és a Vasas elleni meccsen mutatott attitűd tökéletes volt. A játék persze nem volt mindig túl jó, a Szentlőrinc ellen volt nyolc-tíz helyzetünk, abból kettőt berúgtunk, a Vasas ellen négy volt, abból egyet sem. Itt van minőségi probléma, de a hozzáállással semmi gond nem volt. Ebből kell táplálkoznia a csapatnak a következő időszakra, hinnünk kell abban, hogy ilyen hozzáállással bármi lehet. Ami most nálam jelszó az öltözőben: lehet, hogy nem elég valamire, de arra igen, hogy tisztelettel, felemelt fejjel állhatunk ki a közönség elé. Ez nekem mindig jobb, mintha a komfortzónában maradnánk. Remélem, az elmúlt két meccs hitet ad a játékosoknak, és a következő időszakban tudunk még egy picit csavarni a dolgon, és még jobban megszoríthatjuk azt az élmezőnyt, amely elképesztő lehetőségekkel bír és más keretekkel rendelkezik.
– Az elmúlt időszakban rendre a sérülések is nehezítették a csapat helyzetét.
– Halmai Ádám esetében kisebb komplikációk léptek fel, Horváth Milán hetek-hónapok óta harcképtelen a lábtörése miatt, sokáig sérült volt Danilo Pejovics és Sándor Márton is. Asmir Suljic úgy érkezett, hogy közel fél éve vége volt a bajnokságának, Holman Dávid is sok kihagyással érkezett. Amikor majd jön egy ilyen sorozat, ahol kétfronton leszünk érdekeltek, az nem lesz egyszerű feladat. Jelen pillanatban majdnem mindig ugyanazt a csapatot forgatom, Márkvárt Dávid tíz meccset végigjátszott, ideje lenne fújnia, de felteszem a kérdést: ki játsszon helyette? Periodizálom a heteket, és remélem, nem lesz problémánk, mert akkor nagyon nehéz lesz helytállni két fronton úgy, ahogy elvárjuk magunktól.
Aczél Zoltán edzői karrierje
Az 58 éves vezetőedző Dabason kezdett el dolgozni, majd az Újpest utánpótlásában vállalt szerepet. Később az NB I.-es REAC-ot vezette, majd 2008 és 2010 között Erwin Koeman asszisztenseként a magyar felnőtt válogatott szövetségi edzőjeként dolgozott. Később Siófokon, majd Diósgyőrben irányította a csapatot, 2022-ben veretlenül szerzett bajnoki címet a Kozármislennyel az NB III.-ban, majd dolgozott a III. Kerületnél és a Pécsi MFC-nél is.
A fiatalokról
– Az idei szezontól már két fiatalszabályos játékosnak, azaz kettőezer-hat után született labdarúgónak a pályán kell lennie. Mit gondol erről a szabályról?
– Nem túl alacsony az átlagéletkorunk. Örülnék neki, ha lenne tíz-tizenkét, húszéves játékosom, akik extrák. Nincs bajom a szabállyal, értem, mit szeretnének kihozni ebből. Ugyanakkor jó lenne ha ezt a fiatal játékosok kiérdemelnék maguknak a lehetőséget. Figyelem a kettes csapat meccseit, vannak játékosok, akik ide feljönnek, vannak arc nélküli kommentelők, akik követelik a fiatalokat, aztán van egy NB III.-as meccs, ahol a kettes csapatunk hat-nullás vereséget szenved a Dabastól. Én is szívesen nyúlnék a fiatalokhoz, de nekünk az NB II.-ben a Vasas, a Honvéd és a Videoton az ellenfelünk. Későn érkeztek a fiataljaink a nyáron, Miskolczi Dominik kezdi kiforrni magát, vele maximálisan elégedett vagyok, de amikor idejött, akkor nem volt készen a felnőtt futballra. Utána óriási űr van nálunk a fiataloknál, nincsenek készen egy NB II.-es szereplésre. Nem tartom rossz szabálynak, de az lenne a jó, ha ezek a gyerekek kiérdemelnék a lehetőséget, meglenne a képességük, a fizikális állapotuk és az affinitásuk, hogy egy Szegedben játszhassanak.
– Hogy érzi magát a városban?
– Sokat nem voltam a városban, a pálya és az albérletem között mozgok. Bagdi Feri kapusedző sokat segít, vele néha iszok egy-egy kávét, de az ember nem szórakozni jött ide, hanem dolgozni. Szép város, nagyon rendes emberek vesznek körül, szeretnénk megfelelni a szurkolóknak is.
