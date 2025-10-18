Ellenfélként tér vissza a Szeged-Csanád GA korábbi edzője

Négy meccs vár a másodosztály résztvevőire a következő válogatott szünetig, az őszi szezonban ugyanis még egyszer lesz majd egy kéthetes pauza, ám ez a négy forduló igen sok mindenről is dönthet a szezon kimenetelét illetően. A Vasas elleni idegenbeli döntetlent követően egy kissé pikáns meccs vár a Szeged-Csanád Grosics Akadémiára, hiszen azt a BVSC-t fogadja a Merkantil bank liga NB II. 10. fordulójában, amelyet Dragan Vukmir irányít. A zuglóiak jelenlegi edzője a 2020–21-es idényben a Tisza-partiak trénere volt, majd éppen ahhoz a Diósgyőrhöz távozott, amely akkor ugyanúgy a feljutásért vívott harcban volt érdekelt, mint a Szeged-Csanád GA. Ez persze a múlt, a BVSC az utolsó előtti helyről várhatja a vasárnapi meccset, ám legutóbb nyerni tudott a Soroksár ellen – ebben a szezonban idegenben viszont nem termett még pont számára, idénybeli mind a négy bajnokiját elveszítette a csapat. A BVSC-ben nem csak a kispadon, hanem a pályán is lesz ismerős, hiszen a Szegedtől nyáron távozott Palincsár Martin a zuglóiaknál folytatta karrierjét.

A Szeged-Csanád GA ellenfele még nem szerzett pontot idegenben ebben a szezonban. Fotó: Karnok Csaba

Szeged-Csanád GA: mindenkitől a maximum kell

– Ez a mérkőzés megint egy fordulópont nekünk, hiszen nagyon kemény hetek várnak ránk. Ezt követően megyünk Fehérvárra, utána lesz egy hétközi kupameccsünk Diósgyőrben, majd a Budafokot fogadjuk. Sem a BVSC, sem a Budafok nem téveszt meg minket a tabellán elfoglalt helyezésével. Mindkét együttes jobb annál, amit a táblázat mutat, az NB II-ben pedig bárki megverhet bárkit. Abban az esetben nehéz minket legyőzni hazai pályán, ha mindenki a maximumot nyújtja. Emellett tartalommal is meg kell töltenünk a játékot, mert valószínűnek tartom, hogy a BVSC fegyelmezett, védekezőbb stílusban lép majd pályára. Szeretnénk itthon tartani a három pontot, de nagyon meg kell érte szenvedni. Remélem, a játékosok átérzik ezt – mondta a találkozót megelőzően a Szeged-Csanád GA edzője, Aczél Zoltán. A szegedieknek eddig egyébként veretlenek a BVSC-vel szemben, a két klub négy megvívott meccsén két győzelem mellett két döntetlen a mérleg.