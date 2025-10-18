október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Ellenfélként tér vissza a Szeged-Csanád GA korábbi edzője

Címkék#BVSC#NB II#Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Ismerősök a túloldalon. A válogatott szünetet követően folytatódik a labdarúgó NB II., a kemény időszak előtt álló Szeged-Csanád GA vasárnap a BVSC-t fogadja a Szent Gellért Fórumban.

Vajgely Pál

Négy meccs vár a másodosztály résztvevőire a következő válogatott szünetig, az őszi szezonban ugyanis még egyszer lesz majd egy kéthetes pauza, ám ez a négy forduló igen sok mindenről is dönthet a szezon kimenetelét illetően. A Vasas elleni idegenbeli döntetlent követően egy kissé pikáns meccs vár a Szeged-Csanád Grosics Akadémiára, hiszen azt a BVSC-t fogadja a Merkantil bank liga NB II. 10. fordulójában, amelyet Dragan Vukmir irányít. A zuglóiak jelenlegi edzője a 2020–21-es idényben a Tisza-partiak trénere volt, majd éppen ahhoz a Diósgyőrhöz távozott, amely akkor ugyanúgy a feljutásért vívott harcban volt érdekelt, mint a Szeged-Csanád GA. Ez persze a múlt, a BVSC az utolsó előtti helyről várhatja a vasárnapi meccset, ám legutóbb nyerni tudott a Soroksár ellen – ebben a szezonban idegenben viszont nem termett még pont számára, idénybeli mind a négy bajnokiját elveszítette a csapat. A BVSC-ben nem csak a kispadon, hanem a pályán is lesz ismerős, hiszen a Szegedtől nyáron távozott Palincsár Martin a zuglóiaknál folytatta karrierjét.

A Szeged-Csanád GA ellenfele még nem szerzett pontot idegenben ebben a szezonban.
A Szeged-Csanád GA ellenfele még nem szerzett pontot idegenben ebben a szezonban. Fotó: Karnok Csaba

Szeged-Csanád GA: mindenkitől a maximum kell

– Ez a mérkőzés megint egy fordulópont nekünk, hiszen nagyon kemény hetek várnak ránk. Ezt követően megyünk Fehérvárra, utána lesz egy hétközi kupameccsünk Diósgyőrben, majd a Budafokot fogadjuk. Sem a BVSC, sem a Budafok nem téveszt meg minket a tabellán elfoglalt helyezésével. Mindkét együttes jobb annál, amit a táblázat mutat, az NB II-ben pedig bárki megverhet bárkit. Abban az esetben nehéz minket legyőzni hazai pályán, ha mindenki a maximumot nyújtja. Emellett tartalommal is meg kell töltenünk a játékot, mert valószínűnek tartom, hogy a BVSC fegyelmezett, védekezőbb stílusban lép majd pályára. Szeretnénk itthon tartani a három pontot, de nagyon meg kell érte szenvedni. Remélem, a játékosok átérzik ezt – mondta a találkozót megelőzően a Szeged-Csanád GA edzője, Aczél Zoltán. A szegedieknek eddig egyébként veretlenek a BVSC-vel szemben, a két klub négy megvívott meccsén két győzelem mellett két döntetlen a mérleg. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu